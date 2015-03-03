Боевики "ЛНР" отвели только неисправную технику - Тымчук

Об этом сообщает в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики отвели вглубь контролируемой ими территории (ремонтные базы) только неисправную и небоеготовую боевую технику. Остальные техники и вооружения отведены на незначительное расстояние, тщательно рассредоточены и замаскированы.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" заявили о полном отводе тяжелого оружияИз района Дебальцево на юг Луганской области отведены для восстановления боеспособности два сводных подразделения российско-террористических войск (тактическая ротна группа и усиленный танковый батальон), укомплектованные военнослужащими ВС РФ, которые понесли серьезные потери в боях на Дебальцевском плацдарме (танковый батальон потерял не менее 8 танков). Подразделения отводятся частями, преимущественно в темное время суток. При этом отвод данных подразделений выдается противником как «выполнение Минских договоренностей».

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