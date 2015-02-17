Российский канал показал военных, попавших в плен в Дебальцево

На кадрах видно, как несколько десятков людей ведут по проселочной дороге, после чего выстраивают в шеренгу. При этом люди одеты в камуфляжную форму и не имеют оружия.

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Сообщается, что в плен попали 72 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщало, что группа военных 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил и 8-го отдельного полка спецназначения при выполнении боевого задания по сопровождению военных грузов попала в засаду и была взята в плен.