Российский канал показал военных, попавших в плен в Дебальцево
22:01, 17 февраля 2015Война
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Российский Первый канал во время выпуска новостей показал кадры, на которых видно якобы украинских военных, попавших в плен боевиков в районе Дебальцево.
На кадрах видно, как несколько десятков людей ведут по проселочной дороге, после чего выстраивают в шеренгу. При этом люди одеты в камуфляжную форму и не имеют оружия.
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Сообщается, что в плен попали 72 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщало, что группа военных 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил и 8-го отдельного полка спецназначения при выполнении боевого задания по сопровождению военных грузов попала в засаду и была взята в плен.
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