Минобороны: группа украинских военных в районе Дебальцево попала в засаду
Группа военных 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил и 8-го отдельного полка спецназначения при выполнении боевого задания по сопровождению военных грузов попала в засаду и была взята в плен.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
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"Колонна украинской техники во время осуществления доставки грузов для военных, ведущих боевые действия на Дебальцевском плацдарме, попала в засаду. Группа сопровождения под руководством лейтенанта Дмитрия Кебеча приняла бой, но по окончании боекомплекта и уничтожения их бронетранспортера преобладающими силами противника была захвачена в плен. По имеющейся информации, один из военных тяжело ранен", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе ведомства также отметили, что информация некоторых СМИ относительно массовой сдачи в плен украинских военных и захвате уже 120 бойцов, по утверждениям пресс-центра АТО, не соответствует действительности и является провокационным "фейком", предназначенным для провокации паники.