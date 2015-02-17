Минобороны: группа украинских военных в районе Дебальцево попала в засаду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Читайте такжеГенштаб и пресс-центр АТО дали разные оценки ситуации вокруг Дебальцево

"Колонна украинской техники во время осуществления доставки грузов для военных, ведущих боевые действия на Дебальцевском плацдарме, попала в засаду. Группа сопровождения под руководством лейтенанта Дмитрия Кебеча приняла бой, но по окончании боекомплекта и уничтожения их бронетранспортера преобладающими силами противника была захвачена в плен. По имеющейся информации, один из военных тяжело ранен", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства также отметили, что информация некоторых СМИ относительно массовой сдачи в плен украинских военных и захвате уже 120 бойцов, по утверждениям пресс-центра АТО, не соответствует действительности и является провокационным "фейком", предназначенным для провокации паники.