Количество раненых военных за минувшие сутки возросло до 26 человек

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли двое военнослужащего, 26 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в зоне боевых действий погибли два украинских военнослужащих и 26 получили ранения», - сказал Лысенко.