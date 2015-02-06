Количество раненых военных за минувшие сутки возросло до 26 человек
13:29, 06 февраля 2015Война
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Лысенко подтвердил, что в течение суток погибли двое украинских военных.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли двое военнослужащего, 26 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки в зоне боевых действий погибли два украинских военнослужащих и 26 получили ранения», - сказал Лысенко.
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