Ночью боевики активно атаковали силы АТО под Углегорском

Ночью боевики несколько раз атаковали позиции сил антитеррористической операции под Углегорском, все атаки отбиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель АТО Андрей Лысенко.

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"Часть города находится под контролем боевиков, другая часть - позиции наших войск, они их удерживают, есть соответствующее прикрытие артиллерии. Ночью было несколько атак, все они отбиты", - сказал Лысенко.