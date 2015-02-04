Ночью боевики активно атаковали силы АТО под Углегорском
13:49, 04 февраля 2015Война
1 0
Часть города находится под контролем боевиков, другую часть удерживают украинские войска.
REUTERS
Ночью боевики несколько раз атаковали позиции сил антитеррористической операции под Углегорском, все атаки отбиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеУ штаба АТО нет информации о применении боевиками авиации
"Часть города находится под контролем боевиков, другая часть - позиции наших войск, они их удерживают, есть соответствующее прикрытие артиллерии. Ночью было несколько атак, все они отбиты", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter