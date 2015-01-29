Ночью боевики штурмовали Малоорловку
09:32, 29 января 2015Война
7310 0
Боевики ночью попытались штурмовать Малоорловку в Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
Как отмечается в сообщении, «около трех часов ночи, враг начал штурмовые действия в районе Малоорловки, однако, получив достойный отпор со стороны сил АТО, вынужден был отступить».
Читайте такжеИС: Почти все боевики под Старобешево – наемники РФ, замаскированные под "ополченцев" Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 103 раза обстреляли позиции сил АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter