Опубликованы фото обстрелянного Енакиево: испуганные жители и уничтоженные квартиры

Опубликованы фото обстрелянного Енакиево, который находится на севере от Донецка и на юге от Углегорска и Дебальцево.

Напомним, в течение нескольких дней наиболее сложная ситуация в зоне конфликта на Донбассе сохраняется на Дебальцевском плацдарме.

31 января Дмитрий Тымчук сообщил, что в район Енакиево – Углегорск российско-террористические войска продолжают перебрасывать подкрепления для своей тактической группы, ведущей ожесточенные бои как в самом Углегорске, так и южнее его.