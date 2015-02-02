Опубликованы фото обстрелянного Енакиево: испуганные жители и уничтоженные квартиры
20:48, 02 февраля 2015Война
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В сети появились фотографии из Енакиево - города, который находится неподалеку от самой горячей точки зоны АТО - Дебальцево и Углегорска.
Опубликованы фото обстрелянного Енакиево, который находится на севере от Донецка и на юге от Углегорска и Дебальцево.
Напомним, в течение нескольких дней наиболее сложная ситуация в зоне конфликта на Донбассе сохраняется на Дебальцевском плацдарме.
31 января Дмитрий Тымчук сообщил, что в район Енакиево – Углегорск российско-террористические войска продолжают перебрасывать подкрепления для своей тактической группы, ведущей ожесточенные бои как в самом Углегорске, так и южнее его.
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