Боевики обстреляли горсовет Дебальцево

Боевики обстреляли здание городского совета в Дебальцево Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"В городе Дебальцево террористы обстреляли здание горсовета, в котором расположен общий центр координации и контроля, образованный в соответствии с минскими договоренностями. Таким образом, боевики в очередной раз демонстрируют, что не желают восстановления мира на Донбассе", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 23 января специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что российские военные из-за постоянных обстрелов решили переехать из общего центра по контролю и координации, который был создан после подписания Минских договоренностей по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня на востоке Украина, из города Дебальцево в Соледар.