В Углегорске ожесточенные бои - боевики стягивают бронетехнику

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По его словам, наиболее сложная ситуация в зоне конфликта на Донбассе сохраняется на Дебальцевском плацдарме. В район Енакиево – Углегорск российско-террористические войска продолжают перебрасывать подкрепления для своей тактической группы, ведущей ожесточенные бои как в самом Углегорске, так и южнее его.

Также отмечено прохождение в данный район конвоя снабжения через Енакиево (до 15 единиц крытого грузового транспорта, в сопровождении бронегруппы из 3 БМП-2), зафиксирована переброска через н.п. Красный Луч в данный район очередной партии бронетехники противника (8 танков и 14 единиц БМП и БТР).

Тымчук отмечает, что действия тактической группы террористов, действующей в районе Углегорска, поддерживает артиллерийская группа (25 ед. ствольной артиллерии и 8 установок РСЗО). Кроме того, поддержку осуществляют артиллерийские подразделения боевиков, действующие с окраин Макеевки и Енакиево.

На левом фланге, в районе н.п.Чернухино и Новогригоровка, также отмечается активизация сил террористов. В данном районе действует тактическая группа российско-террористических войск, включающая доукомплектованные подразделения, ранее принимавшие участия в боях в районе Троицкого и Санжаровки (всего до 350 чел., 12 танков и порядка 25 ББМ – главным образом БМП-2 и БТР-80). Данная тактическая группа действует на довольно узком участке вдоль трассы Алчевск-Дебальцево, стремясь нанести сконцентрированный удар по позициям украинских войск. Действия тактической группы поддерживает артиллерия с позиций юго-западнее н.п.Брянка, пытающаяся также вести огневой контроль трассы М03 – Е40.

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Вместе с тем отмечается сосредоточение российско-террористических войск еще на одном участке плацдарма - в районе н.п.Фащеевка и Никишино. В данном районе действует формирование противника, состоящее в основном из т.н. «казаков» (всего до 600 чел., при нескольких минометных батареях и до 15 ББМ). Формирование растянуто по обеим сторонам трассы на Красный Луч мелкими подразделениями по 15-20 человек и «изображает» фронтальное наступление на плацдарм.

По данным эксперта, боевики из т.н. «казаческих» формирований, ранее понесших серьезные потери на Дебальцевском плацдарме, выражают крайнее недовольство российским командованием. В частности, террористы обвиняют командовавших «операцией» российских офицеров в том, что те погнали отряды боевиков на штурм позиций украинских войск без должной поддержки артиллерии и бронетехники, «на убой». "В результате многие подразделения террористов были разбиты (например, из участвовавшего в штурме отряда «казаков» из Антрацита в 80 человек на исходные позиции вернулся 21 боевик)", - сообщил Тымчук.