Украинские разработчики создали новый боевой модуль и назвали его "киборгом" (фото)

Свое творение назвали киборгом в честь героических воинов, сообщает ТСН.

Авто маневренное, не боится бездорожья. И кроме основной боевой задачи выполняет другую - сохраняет жизнь экипажу. Стрелок все время сидит в бронированной кабине. Оттуда руководит гранатометом и пулеметом.

"Планируется, что экипаж будет вообще находиться в специальной капсуле. Даже при подрыве машины, это сохранит жизни людей", - говорит руководитель научного отдела исследовательского центра Минобороны Денис Рамшов.

Название "киборг" пока только рабочая, официально на вооружение его должны принять за три недели.

Внутри в кабине складывается впечатление, что ты играешь в компьютерную игру - стрелок управляет оружием с помощью джойстика.

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Относительно небольшой, а потому маневренный панцирник, компактная башня делает украинское изобретение королем партизанской войны, признаются разработчики. Он может прицельно стрелять на ходу.

Автомобиль с "киборгом" на крыше в шутку сравнивают с тачанкою Махно - ее не догнать, от нее не убежать. Подобное оружие используют различные армии мира, в рамках АТО она незаменима.

Украинский автоматический гранатомет быстрыми темпами пытаются принять на вооружение.

Разработчики признаются, 2 года их изобретение почти никого не интересовал.

Гранатомет проходит последнюю фазу испытаний перед запуском серийного производства. Параллельно ученые военного испытательного центра займутся исследованием усовершенствованной уменьшенной копии автомата Калашникова, который назвали "Малышом".

Бойцы АТО уже давно ждут его на передовой.