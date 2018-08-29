На Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Иловайской трагедии (фоторепортаж)

Почтить память воинов и возложить цветы к мемориалу погибших на фронте пришли около полутысячи человек.

В среду, 29 августа, на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Иловайской трагедии.

В частности, там прошли поминальные мероприятия по погибшим на Донбассе военнослужащим и добровольцам.

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Как передает корреспондент УНИАН, ровно в полдень священнослужители Михайловского монастыря провели всеукраинскую панихиду с участием Святейшего патриарха Филарета. Панихида одновременно проходила почти по всей Украине.

На Михайловской площади стоит почетный караул Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Почтить память воинов и возложить цветы к мемориалу погибших на фронте пришли около полутысячи человек - родственники, друзья, побратимы погибших и неравнодушные киевляне.

Также, на Михайловской площади в Киеве открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину.

Возле Стены установили электронный терминал «Книга памяти». В этом терминале собрана вся информация об около 3 тысячах павших в российско-украинской войне, включая их фотографии и биографии.

Стена памяти погибших за Украину - стена Михайловского Златоверхого монастыря, вдоль улицы Трехсвятительской, недалеко от Михайловской площади. На стене размещены конструкции с фотографиями украинских добровольцев, военнослужащих, погибших в российско-украинской войне.

Справка УНИАН. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому - по договоренности - должны были выходить украинские бойцы.

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Украинские военные понесли значительные потери. Согласно официальным данным, за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 128 попали в плен и 158 пропали без вести. На сегодняшний день 11 военнослужащих до сих пор удерживают в плену, 84 считаются пропавшими без вести.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.