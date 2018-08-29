Годовщина Иловайской трагедии: четыре года назад российская армия расстреляла колонну украинских военных (фото, видео)

29 августа 2014 года начался выход украинских бойцов из "Иловайского котла".

Ровно четыре года назад российская регулярная армия расстреляла колонну украинских военных, которые выходили из окружения в Иловайске.

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Город на Донбассе, где расположен мощный железнодорожный узел, по которому из России на Донбасс подвозили оружие, добробаты заняли в начале августа 2014-го.

А уже в конце месяца оказались в котле - боевики с российскими кадровыми военными окружили их тройным кольцом. Путин тогда пообещал выпустить украинских бойцов по так называемому "зеленому коридору", но он обернулся ловушкой.

Напомним, военные начали движение из Иловайска по "зеленому коридору", однако во время отхода колонны были расстреляны. Иловайская трагедия унесла жизни 366 украинских военнослужащих, 429 воинов получили ранения, еще 300 человек попали в плен.