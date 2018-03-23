На оккупированном Донбассе у боевиков массово изымают паспорта

К утру 22 марта боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать участие в военном конфликте.

Российско-оккупационные войска на временно оккупированных территориях массово изымают паспорта у боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО. "Украинская разведка сообщает, что на территориях террористических псевдореспублик завершился очередной этап беспрецедентной акции «Сдай документы командиру». К участию в обязательном порядке привлекались «ихтамнеты», которые имеют гражданство России, а также гражданство других стран содружества. Условия акции просты: до утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать участие «граждан содружества» в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, сдаче подлежат паспорта, договоры, водительские удостоверения и банковские карты. В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики точно не владеют информацией относительно полного перечня "акционных подарков для победителей, впрочем уверяют, что в качестве гарантированного поощрительного отличия каждый боевик получает билет на бесплатную кремацию, или же два квадратных метра земли с номерной табличкой на просторах Ростовской области".

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Это уже не первая подобная акция на территории псевдореспублик.

"Они проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания украинскими военными очередного боевика с российской пропиской. Акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и Покусаева. Как и предыдущие, нынешняя проведена согласно указаниям Генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми участниками следили арбитры из ФСБ", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оккупационное командование на Донбассе заметает следы русского присутствия.