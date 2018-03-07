Оккупационное командование на Донбассе заметает следы российского присутствия

14:09, 07 марта 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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«По информации ГУ разведки Минобороны Украины, командованием оккупационных войск принимаются дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В том числе с целью недопущения документального подтверждения российского гражданства военнослужащих, которые могут попасть в плен или перейти на сторону украинских силовых структур», - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что указанное связано со случаем взятия в плен 4 марта с.г. гражданина России Николая Покусаева.

«В частности, по приказу российского командования у так называемых военнослужащих так называемых соединенных частей I и II армейских корпусов российско-оккупационных войск в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к Вооруженным силам РФ», - заявил спикер.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Донбассе захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином России.

Во время задержания у боевика изъяли документы, среди которых паспорт гражданина РФ, а также "временное удостоверение личности" террористической организации "ДНР", выданное 5 февраля этого года. В нем указано, что этот мужчина в 1970 года рождения, по "воинскому званию" является "рядовым".

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Теги: #Донбасс#боевики