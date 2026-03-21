'Я просто расплакалась': украинка рассказала о 'кринжовых' правилах жизни в Китае

Бытовые привычки китайцев стали одним из самых больших испытаний для украинки, поселившейся в Поднебесной.

Переезд в другую страну часто сопровождается не только новыми возможностями, но и тем, что обычно называют "культурным шоком". Экспаты и эмигранты сталкиваются с непривычными для них традициями, бытовыми правилами и моделями поведения, которые могут кардинально отличаться от обычаев на их родине. То, что для местных жителей является нормой, для иностранцев нередко выглядит странным или даже неприемлемым.

Именно с таким опытом столкнулась украинка по имени Арина, которая переехала жить в Китай. Женщина уже несколько лет живет в китайской деревне с семьей мужа и в блоге на YouTube откровенно рассказывает о жизни в этой стране. Свое недавнее видео она посвятила китайским традициям и бытовым привычкам, которые кажутся ей "кринжовыми" и "шокирующими". Она подчеркнула, что эти факты касаются именно сельской жизни, где доминируют старшие члены семьи и традиции.

Просыпаться в 5 утра – норма

В китайской семье автора ежедневно будят очень рано – примерно в 5–6 утра, тогда как старшие члены семьи просыпаются еще раньше. И проблема в том, что на это нет разумной причины. Арина отмечает, что после пробуждения все просто сидят без особых дел, что кажется ей странным.

"Меня будят постоянно в 5–6 утра… Я просыпаюсь и просто сижу. Какой смысл нас так рано будить?" – возмущается девушка.

Еда строго по расписанию

В семье строго соблюдают время приема пищи: завтрак, обед и ужин проходят по часовому графику, и перекусов между ними нет. Если пропустить, например, завтрак, придется ходить голодным вплоть до обеда, поскольку еду готовят только на один раз и не сохраняют остатки.

Отсутствие личного пространства

В деревне почти отсутствует понятие личного пространства: во многих домохозяйствах нет забора, который бы ограждал двор, а если есть – то ниже человеческого роста. Причем нормой является, когда посторонние люди могут заглядывать во двор или даже заходить без приглашения. По словам украинки, местные жители не чувствуют границ личного пространства, что для нее является значительным дискомфортом.

"Кто угодно может зайти к тебе во двор… и просто смотреть, кто что делает. А тем более, так как здесь есть иностранка, те, кто из новеньких приезжают, просто стоят у нашего забора и меня, знаете, обсуждают. И это норма, к сожалению", – рассказывает блогерша.

Навязчивое кормление гостей

Еда занимает центральное место в культуре, поэтому отказ от блюда может обидеть хозяев. Арина жалуется, что родственники мужа постоянно добавляют еду в ее тарелку, даже если она уже не может есть. Это, по словам автора, иногда доходит до крайности.

"И даже в первый год дошло до того, что я однажды за столом заплакала, потому что я уже не то что не могла есть... Еще чуть-чуть, и я бы просто выблевала все, что съела. А они продолжают мне... дед накладывает, накладывает, накладывает. "Ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь!" Я просто уже расплакалась", – вспоминает украинка.

Все решения принимают старшие

В семье ключевые решения принимают старшие члены семьи, и спорить с ними не принято. Это касается даже таких важных событий, как собственная свадьба. Девушка рассказала, как между ней и родителями ее тогда еще жениха разгорелся скандал из-за того, что ей навязывали традиционное для Китая свадебное платье, а она хотела надеть более европейское, в украинском стиле.

"Мы с мужем были на собственной свадьбе просто как приглашенные гости, можно так сказать. Все делали родители [жениха] и дедушка с бабушкой. Я хотела хоть какой-то вклад внести в эту свадьбу. У нас был просто гигантский скандал", – рассказала она.

Отрыжка за столом

В китайской культуре отрыжка после еды считается комплиментом повару, поэтому китайцы охотно разбрасываются такими "комплиментами" за столом. Однако для украинки это остается неприемлемым и вызывает дискомфорт.

"Тем более, когда рядом с тобой сидит человек, ты поворачиваешься в его сторону... и в этот момент тебе прямо в лицо летит отрыжка", – рассказала Арина.

Пищевые отходы за столом бросают прямо на пол

Во время еды все отходы – кости, салфетки и прочее – часто бросают под ноги. Это распространенная практика, которая шокирует автора даже после длительного пребывания в стране.

