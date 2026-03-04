Потрясающие цифры: эксперты подсчитали, сколько потеряет туризм Ближнего Востока

В 2026 году количество международных прибытий в регион может сократиться почти на 30% в годовом исчислении.

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном поставила туристическую отрасль Ближнего Востока и стран Персидского залива на паузу - по оценкам аналитиков, регион может потерять десятки миллионов туристов и до €48 млрд доходов от посетителей, сообщает Euronews.

Отмечается, что правительства ряда государств обнародовали рекомендации воздержаться от поездок или разрешать только неотложные поездки в такие страны, как Израиль, ОАЭ и Катар. Значительная часть воздушного пространства региона остается закрытой. В то же время туристы, находящиеся в популярных направлениях - в частности в Дубае и Дохе, - пытаются вернуться домой ограниченным количеством эвакуационных рейсов.

Рост напряженности фактически остановил туристический подъем, который в последние годы демонстрировали страны Ближнего Востока и Персидского залива. Будет ли этот спад временным - пока непонятно.

Ибрагим Халед, руководитель по маркетингу Middle East Travel Alliance - B2B-компании, сотрудничающей с международными туроператорами и агентствами, - отмечает, что регион демонстрировал стабильный ежегодный рост туристических потоков. Особенно динамично развивалась Саудовская Аравия, которая с 2019 года открылась для массового туризма и сейчас показывает примерно 10% роста, причем темпы постоянно ускоряются.

Впрочем, события последних выходных резко изменили ситуацию. По словам Халеда, после того как правительства США и Великобритании внесли ряд направлений в списки "no-go" или "no-fly", компании зафиксировали массовые отмены бронирований. Авиасообщение нарушено, а поездки в отдельные страны фактически поставлены "на паузу".

Новый отчет компании Tourism Economics подтверждает эти тенденции. По оценкам аналитиков, в 2026 году количество международных прибытий в регион может сократиться на 11–27% в годовом измерении. Для сравнения, еще в декабре прогнозировался 13% рост.

В абсолютных цифрах это означает на 23–38 миллионов меньше туристов по сравнению с базовым прогнозом и потерю от $34 до $56 млрд (примерно €29–48 млрд) туристических расходов. В расчетах также заложено долгосрочное негативное влияние на восприятие региона даже после завершения активной фазы конфликта.

Аналитики отмечают, что влияние нынешнего противостояния может быть более ощутимым, чем прошлогодний конфликт, в частности из-за ответных ударов Ирана по странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и более масштабного закрытия воздушного пространства.

Страны Персидского залива под самым большим ударом

По прогнозам Tourism Economics, именно государства GCC понесут наибольшие потери в количественном измерении, ведь это крупнейшие туристические направления региона, которые ранее опирались на репутацию безопасных и стабильных.

Наиболее уязвимыми называют ОАЭ и Саудовскую Аравию - из-за значительных объемов международного турпотока и критической зависимости от авиасообщения. Авиаперевозки сильнее реагируют на ухудшение настроений путешественников, чем наземные маршруты.

В то же время Катар и Бахрейн частично смягчают удар благодаря высокой доле наземных прибытий - 32% и 74% соответственно, что делает их пропорционально менее зависимыми от воздушного трафика.

Аналитики также обращают внимание на роль Ближнего Востока как глобального транзитного хаба: местные аэропорты обеспечивают около 14% международного транзитного пассажиропотока. Поэтому последствия конфликта выйдут за пределы региона - сбои повлияют на маршруты между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, которые традиционно проходят через ближневосточные узлы.

Несмотря на серьезность ситуации, пишет Euronews, представители туристической индустрии не склонны драматизировать долгосрочные перспективы. По словам Ибрагима Халеда, Ближний Восток исторически демонстрировал высокую устойчивость к кризисам, а спрос быстро восстанавливается после возвращения стабильности.

Эту позицию поддержала президент и генеральный директор World Travel & Tourism Council Глория Гевара. Она подчеркнула, что сектор путешествий и туризма неоднократно доказывал свою способность адаптироваться к глобальным вызовам.

По ее словам, как ключевой фактор экономической стабильности, взаимопонимания и международных связей, туристическая отрасль продолжает ответственно реагировать на периоды неопределенности - и сохраняет потенциал для восстановления после кризисов.

Туризм на Ближнем Востоке

Напомним, гендиректор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что после начала военных действий на Ближнем Востоке увеличилось количество людей, желающих провести отпуск в Европе. В то же время наблюдается резкое падение бронирований на Ближний Восток. Основное внимание сейчас уделяется пасхальным каникулам. Несмотря на пессимистичные прогнозы относительно отдыха в указанном регионе, руководитель Ryanair считает, что война в Иране закончится относительно скоро.

