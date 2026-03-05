Как война в Иране влияет на украинских туристов и будет ли рост цен: ответ туроператора

В Join UP! Украина признали, что в дальнейшем ситуация может повлиять как на новые бронирования, так и на уже оформленные поездки.

После начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля 2026 года, гражданское воздушное движение над странами Персидского залива фактически было парализовано, а десятки тысяч туристов оказались в ловушке.

О том, как эта ситуация коснулась украинских путешественников, для которых в условиях отсутствия гражданского пассажирского сообщения в Украине поездки за границу уже сами по себе несут дополнительные трудности, УНИАН.Туризм расспросил у директора туроператора Join UP! Украина Ирины Мосулезной.

Общая ситуация

"Ситуация на Ближнем Востоке, воздушное пространство которого с 28 февраля частично закрыто, непосредственно повлияла на ряд наших направлений. В ОАЭ, Вьетнаме, на Занзибаре, Мальдивах, Шри-Ланке имеем задержки и отмены рейсов. Авиакомпании столкнулись с необходимостью рассматривать возможности альтернативных маршрутов, ведь именно ОАЭ как международный авиахаб является пунктом стыковки для многих рейсов по различным дальним экзотическим направлениям", – отметила Мосулезная.

Она подчеркнула: хотя 2 марта аэропорты Дубая, Шарджи и Абу-Даби открылись для выполнения специальных эвакуационных рейсов, регулярные и чартерные программы через них пока не возобновлены, а пассажиры допускаются в аэропорты только после получения официального уведомления от авиакомпаний о времени вылета и деталях рейса.

"Наш авиационный партнер flydubai пока не предоставлял информации о возобновлении рейсов для наших туристов. На данный момент у нас уже есть около 600 туристов, которые пока не могут вылететь домой или возвращались с задержкой и другим маршрутом. Ситуация в целом осложняется неопределенностью и динамичностью развития событий, из-за чего невозможно какое-то одно для всех решение – приходится подходить индивидуально к каждому рейсу", – пояснила директор Join UP! Украина.

В то же время она сообщила, что Египет пока остается единственным направлением в регионе, по которому туроператор продолжает работать в штатном режиме, курорты функционируют как обычно. На момент предоставления этого комментария воздушное пространство страны остается открытым, аэропорты Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха работают без ограничений. Согласно данным международной системы NOTAM (оперативных уведомлений для авиаперсонала), никаких ограничений для полетов в гражданских воздушных коридорах Египта нет – страна приняла меры повышенной готовности для обеспечения безопасности полетов в рамках действующих международных правил, согласно официальному сообщению Министерства гражданской авиации. Министерство иностранных дел Египта сообщает, что текущий уровень туристических рекомендаций для Египта сохраняется без изменений.

Туристы, ожидающие вылета домой

"Обычно на практике, если авиакомпания отменяет рейс, она должна возмещать туристу проживание. Однако мы сейчас не в обычной ситуации, этот кризис очень масштабный, и в форс-мажорных обстоятельствах оказались фактически все участники процесса: авиакомпании, принимающие компании (DMC), отели, туроператоры. Из-за этого возникают сложности с расселением, а также усложняются процессы с компенсациями", – констатировала Мосулезная.

Она пояснила, что на решение авиакомпаний о выполнении рейсов влияет много факторов, в частности: НОТАМ от регуляторов в регионе, наличие слотов в аэропортах, стоимость топлива, разрешительные документы для экипажей, если рассматривается облет через другие страны, и другие организационные и технические аспекты.

"Воспользовавшись практиками Директивы (ЕС) 2015/2302 в качестве рекомендаций, мы со своей стороны приложили все усилия, чтобы помочь туристам: в срочном порядке договаривались с принимающими компаниями на местах о продлении проживания, насколько могли. Однако на данный момент уже исчерпали собственные ресурсы для покрытия проживания за счет компании. Туристам придется покрывать дальнейшие расходы на проживание за свой счет и обращаться за компенсацией к авиакомпаниям. Страхование мы будем продолжать до момента возвращения людей в страну вылета на курорт", – добавила директор украинского туроператора.

Туристы, чьи вылеты на курорты отменяются

Мосулезная пояснила, что как только туристическая компания получает от партнеров подтверждение об отмене рейсов, сразу запускается процедура аннулирования бронирований для туристов, которые не смогли вылететь на отдых.

"Учитывая глобальность сбоя, каждая заявка обрабатывается индивидуально, и отели предоставляют нам свои решения об отсрочке тура на другой период или аннулировании и возврате средств. В случае, когда рейс не отменяется, а переносится на несколько дней, мы компенсируем туристам неиспользованные дни отдыха", – отметила она.

При этом, по ее словам, туроператор постоянно отслеживает официальные сообщения по всем направлениям, которых коснулась ситуация или на деятельность которых может повлиять в перспективе, поддерживает связь с партнерами на местах и взаимодействует с агентской сетью, чтобы все звенья имели всю необходимую информацию в режиме реального времени для оперативного информирования туристов. Также туроператор регулярно публикует обновления о ситуации на своих официальных сайтах и страницах в соцсетях.

Эвакуационные рейсы

"Что касается организации эвакуационных рейсов из ОАЭ: мы рассматривали этот вариант, но пока не можем им воспользоваться из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве ближневосточного региона и осложненной логистики", – пояснила Мосулезная.

В то же время она подчеркнула, что туристы могут по собственному решению и за свой счет попытаться выехать в ближайшие аэропорты в соседних странах наземным транспортом, но даже официальные представительства Украины в ОАЭ предупреждают о рисках для безопасности и не могут гарантировать надежность такой опции.

Прогноз по стоимости

Мосулезная констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке повлияла на общий туристический спрос, поскольку часть направлений сейчас закрыта для путешественников из-за ограничений авиасообщения.

"Например, те же ОАЭ, которые в этот период обычно имеют большую динамику продаж, и в целом обычно текущий период характеризуется ростом продаж, потому что люди активно планируют лето. Дополнительно, как это обычно происходит в подобных обстоятельствах неопределенности, мы фиксируем определенное замедление продаж, поскольку люди входят в состояние ожидания и откладывают любые решения до стабилизации ситуации. Это ощущает на себе вся отрасль", – пояснила она.

При этом директор Join UP! Украина спрогнозировала, что рост цен на нефть, осложнение логистики и дополнительные расходы, с которыми сейчас сталкиваются участники рынка, неизбежно отразятся на стоимости отдыха в будущем.

"К сожалению, это может повлиять как на новые бронирования, так и на уже оформленные поездки. В таких условиях авиакомпании и туроператоры могут быть вынуждены применять топливные доплаты в соответствии с условиями договоров между клиентом и поставщиком услуг", – констатировала Мосулезная.

Как война в Иране влияет на международные путешествия

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, воздушные обстрелы на Ближнем Востоке фактически остановили гражданские авиаперевозки в регионе. Из-за этого цены на авиабилеты из Европы в Австралию резко выросли.

Это связано с тем, что в настоящее время международные авиакомпании вынуждены концентрировать рейсы в более узких воздушных коридорах.

В то же время гендиректор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что на этом фоне все больше людей начали бронировать отпуска внутри Европы, что также может привести к росту цен из-за повышенного спроса.

