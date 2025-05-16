Пассажиры смогут посетить этот вагон уже летом.

Исторический железнодорожный вагон, в котором когда-то ездили сэр Уинстон Черчилль и генерал Дуайт Эйзенхауэр, был восстановлен после более чем 50 лет. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о вагоне Пуллмана № 246 "Лидия", который был построен в 1924 году компанией Midland Railway Carriage & Wagon Company. Отмечается, что он был мобильным стратегическим центром во время решающих этапов планирования Дня "Д" (термин в военном деле, которым обозначается день начала военной операции - УНИАН).

Уже позже этот вагон был использован для государственных похорон Черчилля в 1965 году.

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Уже в 21 веке команда Южно-Девонской железной дороги вернула вагону "Лидия" его величие, возродив символ прошлой эпохи железнодорожных путешествий.

"Построенный для престижной компании Pullman, известной во всем мире благодаря таким культовым поездам, как "Восточный экспресс", вагон является редкой и ощутимой связью с военным прошлым Британии и символом несокрушимого мастерства", - подчеркнул представитель Южно-Девонской железной дороги.

Уже с этого лета пассажиры смогут посетить такой вагон. "Лидия" будет ездить по линии Южно-Девонской железной дороги между Бакфастли и Тотнесом. Во время этого путешествия посетители смогут насладиться живописной сельской местностью, стратегией военного времени Британии и наследием лидера нации.

"Благодаря своей элегантности в стиле ар-деко и глубокому политическому и культурному резонансу, Pullman предлагает гостям путешествие в самое сердце британской истории. Возвращение "Лидии" к активной эксплуатации - это больше, чем реставрация железнодорожного вагона, это возрождение наследия, которое определило ход 20 века. Возвращение "Лидии" в эксплуатацию Южно-Девонской железной дорогой гарантирует, что этот уникальный памятник мировой истории будет не только сохранен, но и возрожден для нового поколения", - подчеркнул представитель железной дороги.

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Как писал УНИАН, ранее стало известно, что женщина родила прямо во время авиарейса в Испанию. Экипажу самолета пришлось в последнюю минуту изменить маршрут, чтобы доставить новорожденного на землю во Франции.

Как оказалось, женщине, у которой начались роды, помогла член парламента Бельгии Кэтлин Депуртер. По ее словам, у женщины были схватки каждые семь минут, и этого времени было бы достаточно, чтобы приземлиться.

"Но все происходило так быстро, что нам пришлось обустроить родильную палату в хвостовой части самолета, и она родила там", - добавила политик.

Также сообщалось, что в Италии археологи обнаружили скрытый дворец, где когда-то могли жить Папы Римские. Как отметили исследователи, стены состояли из крупных блоков кирпича из вулканической породы или туфа, которые, вероятно, использовались в других сооружениях, которые больше не существуют.

В то же время ученые предположили, что эти сооружения могут принадлежать Патриархату - резиденции вождей, которая состояла из большого зала для приемов, называвшегося монументальной базиликой.

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