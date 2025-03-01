Это произошло после неудачных переговоров украинского президента в США.

Британский политик Дуглас Александер назвал президента Украины Владимира Зеленского "наверное, самым смелым европейским лидером со времен Черчилля". Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, так он отреагировал на разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

"Сегодня вечером мы находимся в опасных и неизведанных водах... Каждый президент США, начиная с Трумэна и Эйзенхауэра, полностью выступал против советской экспансии на восток Европы", - сказал Александер во время политических дебатов.

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Он добавил, что это возлагает тяжелый груз ответственности на политическое руководство Украины и других европейских стран, "чтобы признать, что нам нужно активизироваться, признать, что мир изменился, и действовать соответственно".

Реакции мировых лидеров на переговоры Трампа и Зеленского 28 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, иностранные лидеры и политики выразили поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в Соединенных Штатах Америки. В частности слова поддержки украинской стороне адресовали премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и тому подобное.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа. Он, в частности, поблагодарил главу Соединенных Шататов за то, что тот "мужественно стоял за мир".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил поддержку Украине после встречи украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая переросла в ссору.

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