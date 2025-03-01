В Британии Зеленского сравнили с Черчиллем / скриншот из видео

Британский политик Дуглас Александер назвал президента Украины Владимира Зеленского "наверное, самым смелым европейским лидером со времен Черчилля". Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, так он отреагировал на разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

"Сегодня вечером мы находимся в опасных и неизведанных водах... Каждый президент США, начиная с Трумэна и Эйзенхауэра, полностью выступал против советской экспансии на восток Европы", - сказал Александер во время политических дебатов.

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Он добавил, что это возлагает тяжелый груз ответственности на политическое руководство Украины и других европейских стран, "чтобы признать, что нам нужно активизироваться, признать, что мир изменился, и действовать соответственно".

Реакции мировых лидеров на переговоры Трампа и Зеленского 28 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, иностранные лидеры и политики выразили поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в Соединенных Штатах Америки. В частности слова поддержки украинской стороне адресовали премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и тому подобное.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа. Он, в частности, поблагодарил главу Соединенных Шататов за то, что тот "мужественно стоял за мир".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил поддержку Украине после встречи украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая переросла в ссору.

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