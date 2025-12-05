Премьера состоится 18 января 2026 года.

Стриминговый сервис HBO Max показал финальный трейлер сериала "Рыцарь семи королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms), приквела "Игры Престолов".

Напомним, что сюжет ленты основан на новеллах американского писателя Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. В центре изображены приключения рыцаря Сэра Дункана Высокого и его юного оруженосца Эга, который является принцем Эйгоном Таргариеном. Вместе мужчины будут проходить опасные испытания. К слову, действие разворачивается примерно за 90 лет до событий "Игры престолов".

"Путешествие вдали от трона. "Рыцарь семи королевств" - новый сериал от Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера состоится 18 января на HBO Max", - отмечают создатели.

Кстати, у сериала будет 6 эпизодов. В нем сыграют такие актеры: Питер Клаффи, Декстер Сол Анселл, Финн Беннет, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд и другие.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер нового триллера Гарлана Кобена "Run Away". Сериал стартует 1 января 2026 года и обещает стать одной из самых остросюжетных премьер начала года.

