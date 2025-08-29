Статистика свидетельствует, что путешествия - одна из тех частей жизни, где все решают женщины.

Туристическая индустрия во всем мире переживает значительные трансформации. И это происходит благодаря женщинам, пишет National Geographic.

Согласно отчету Skift Research "Женщина-путешественница" за 2024 год, именно женщины принимают 82% всех решений относительно путешествий - от выбора места отдыха до выбора отеля. К тому же женщины путешествуют чаще, чем мужчины: 64% путешественников в мире сегодня - это женщины.

Такая очевидная диспропорция породила новую разновидность туризма - туры только для женщин. И это направление сегодня развивается очень быстрыми темпами.

За последние годы в несколько раз выросло количество туристических компаний, которые специализируются именно на женском туризме. Уже существующие операторы расширяют ассортимент своих продуктов, подстраивая их под женскую клиентуру.

"Все больше женщин сейчас имеют финансовую независимость, чтобы иметь возможность заниматься своими делами", - объясняет эти тенденции основательница Adventure Tours UK Клэр Коупман.

Важно, что не все женщины-путешественницы путешествуют с партнером или самостоятельно - многие присоединяются к групповым турам. Среди причин присоединения к группам - экономия средств и безопасность. Хотя смешанные (мужчины и женщины) групповые туры в определенной степени решают обе эти проблемы, для некоторых женщин-путешественниц туры в исключительно женской компании выглядят значительно безопаснее и психологически комфортнее.

Для Джози Прайор, менеджера по персоналу, которая ежегодно отправляется в туры только для женщин, возможность общаться с другими женщинами и иметь психологическое и физическое пространство для перезагрузки были частью привлекательности женских туров.

"Я выбрала группы только для женщин, потому что искала ответы у других женщин", - говорит она. Не имея сестер, к которым можно было бы обратиться, путешествия только для женщин стали важным местом для женских разговоров, которых не хватало в ее повседневной жизни. "Мы говорили о менопаузе, синдроме пустого гнезда, обо всем, что угодно. Некоторые открыто говорили о темах, о которых не могли поговорить со своими друзьями. Поскольку мы не знали друг друга, никто никого не судил", - объясняет Прайор.

