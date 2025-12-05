Среди европейских союзников Украины крепнет понимание того, что Киеву придется пойти на серьезные территориальные уступки ради завершения войны. Как пишет El Pais, хотя никто в Брюсселе публично не признаёт, что Украине придётся уступить территории, однако эта идея начинает постепенно укореняться как "меньшее зло".
Как отмечает издание, состоявшаяся в среду в Брюсселе встреча между представителями по вопросам безопасности Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым "была продуктивной", но выявила некоторые нюансы в позициях стран-союзников относительно территорий, которые Россия требует для завершения войны.
"Некоторые европейские представители, не говоря прямо об этом, намекнули, что мир невозможен без значительной части уступок, которых требует Россия. Умеров, в свою очередь, постоянно указывает на сложность принятия такой ситуации не только из-за эмоциональных, политических и связанных с безопасностью последствий, но и потому, что эти территории закреплены в Конституции Украины", - пишет El Pais.
Как пишет издание, Европа понимает, что она практически в одиночку поддерживает Украину, и что именно ей придётся нести основную тяжесть расходов на восстановление:
"Начинает распространяться аргумент, своего рода утешительный приз, предполагающий, что Украина уже выиграла войну, поскольку Россия не достигла своих целей: завоевать ее и установить марионеточное правительство, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния".
В то же время идея о возможных территориальных потерях Украины вызывает значительное сопротивление в странах Балтии и Польше, которые рассматривают эту уступку не только как крайне деликатную, но и как серьёзную угрозу своей территориальной целостности.
"Однако реальность такова, что среди коалиции добровольцев, поддерживающих Украину, крепнет впечатление, что властям в Киеве для прекращения войны придется пойти на серьёзные уступки. Сейчас главное — какие гарантии безопасности Соединённые Штаты готовы предложить в рамках этого соглашения, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля", - отмечает издание.
Сейчас главный спор в мирных переговорах разгорается вокруг того, на какие уступки придётся пойти Украине, чтобы положить конец конфликту, как Европа может её поддержать и как правительство Зеленского может "продать" эти уступки внутри страны.
Ответ кроется в гарантиях безопасности, которые союзники сейчас пытаются разработать, при этом стремясь максимально вовлечь в этот процесс Соединённые Штаты. Другой ответ кроется в ЕС: вступление Украины в союз может стать ответом на принятие Киевом некоторых жёстких уступок, считает El Pais.
Вопрос украинских территорий
Как сообщал УНИАН, 2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры с путиным в Москве, однако они не принесли ощутимых результатов.
В своем последующем заявлении Путин сказал, что собирается "освободить" Донбасс и так называемую Новороссию - "военным или другим путем". Также он сообщил, что якобы предлагал Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, "но Киев предпочитает воевать".
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ, в частности, в вопросе украинских территорий, оккупированных Россией.