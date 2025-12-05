Представители нескольких правительств намекнули, что мир невозможен без значительной части уступок, которых требует Россия.

Среди европейских союзников Украины крепнет понимание того, что Киеву придется пойти на серьезные территориальные уступки ради завершения войны. Как пишет El Pais, хотя никто в Брюсселе публично не признаёт, что Украине придётся уступить территории, однако эта идея начинает постепенно укореняться как "меньшее зло".

Как отмечает издание, состоявшаяся в среду в Брюсселе встреча между представителями по вопросам безопасности Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым "была продуктивной", но выявила некоторые нюансы в позициях стран-союзников относительно территорий, которые Россия требует для завершения войны.

"Некоторые европейские представители, не говоря прямо об этом, намекнули, что мир невозможен без значительной части уступок, которых требует Россия. Умеров, в свою очередь, постоянно указывает на сложность принятия такой ситуации не только из-за эмоциональных, политических и связанных с безопасностью последствий, но и потому, что эти территории закреплены в Конституции Украины", - пишет El Pais.

Как пишет издание, Европа понимает, что она практически в одиночку поддерживает Украину, и что именно ей придётся нести основную тяжесть расходов на восстановление:

"Начинает распространяться аргумент, своего рода утешительный приз, предполагающий, что Украина уже выиграла войну, поскольку Россия не достигла своих целей: завоевать ее и установить марионеточное правительство, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния".

В то же время идея о возможных территориальных потерях Украины вызывает значительное сопротивление в странах Балтии и Польше, которые рассматривают эту уступку не только как крайне деликатную, но и как серьёзную угрозу своей территориальной целостности.

"Однако реальность такова, что среди коалиции добровольцев, поддерживающих Украину, крепнет впечатление, что властям в Киеве для прекращения войны придется пойти на серьёзные уступки. Сейчас главное — какие гарантии безопасности Соединённые Штаты готовы предложить в рамках этого соглашения, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля", - отмечает издание.

Сейчас главный спор в мирных переговорах разгорается вокруг того, на какие уступки придётся пойти Украине, чтобы положить конец конфликту, как Европа может её поддержать и как правительство Зеленского может "продать" эти уступки внутри страны.

Ответ кроется в гарантиях безопасности, которые союзники сейчас пытаются разработать, при этом стремясь максимально вовлечь в этот процесс Соединённые Штаты. Другой ответ кроется в ЕС: вступление Украины в союз может стать ответом на принятие Киевом некоторых жёстких уступок, считает El Pais.

Вопрос украинских территорий

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры с путиным в Москве, однако они не принесли ощутимых результатов.

В своем последующем заявлении Путин сказал, что собирается "освободить" Донбасс и так называемую Новороссию - "военным или другим путем". Также он сообщил, что якобы предлагал Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, "но Киев предпочитает воевать".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ, в частности, в вопросе украинских территорий, оккупированных Россией.

