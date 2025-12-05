Скорее всего, на танкере было внутреннее повреждение, считает Андрей Рыженко.

Россия могла использовать аварию на своем танкере, который перевозил груз с подсолнечным маслом, чтобы остановить помощь Украине.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах.

"Сейчас основой способности Украины вести борьбу за независимость является поддержка наших партнеров. И РФ делает много, чтобы эту поддержку каким-то образом ослабить. Я думаю, что этот информационный пример является свидетельством того, что такая работа проводится. Достаточно непонятный случай. Поскольку судно действительно перевозило масло из РФ в Грузию. Если посмотреть на карту, то можно представить, что маршрут будет пролегать у побережья РФ", - сказал Рыженко.

В то же время он добавил, что точка, где якобы произошло повреждение судна, находится в другом районе моря. Таким образом танкер, вместо того, чтобы идти юго-восточным курсом, фактически шел на юг.

"Сам характер повреждения говорит о том, что это было внутреннее повреждение. Скорее всего, была либо авария двигателя, либо какого-то критического механизма. Поэтому здесь надо разбираться, или что-то произошло на ходу, или надо смотреть крайний порт, где это судно получало груз, возможно там были какие-то меры. Но этот случай был использован Россией, чтобы лишить нас поддержки", - добавил Рыженко.

Аварии на российских танкерах: что известно

Ранее Министерство транспорта Турции сообщило об атаке на российский танкер Midvolga 2, который следовал с грузом с подсолнечным маслом. Тогда отмечалось, что корабль не просил помощи и самостоятельно продолжил движение в порт Синоп.

Впоследствии на этот инцидент отреагировали в украинском МИД. По словам представителя министерства Георгия Тихого, Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту. В то же время там отметили, что это могла быть провокация РФ.

