Эксперт отмечает, что "морально устаревший" тарифный сборник УЗ бьет по промышленности.

"Укрзализныця" использует для грузовых перевозок тарифный сборник, который давно морально устарел, и который предусматривает, что убытки компании от перевозки одного вида грузов равномерно "размазываются" по другим видам отправок. В то же время, такая схема разрушает конкурентность украинской продукции, и противоречит европейской практике. Об этом написал президент ОП Александр Каленков.

Сейчас "Укрзализныця" применяет единый средний тариф, который не учитывает реальной себестоимости различных типов перевозок. Маршрутные отправки массовых грузов (руда, уголь) движутся прямыми поездами без дополнительных операций и используют лишь мало станций. Зато зерновые перевозки задействуют много станций, включая малодеятельные и убыточные, требующие работы маневровых локомотивов и сортировочных станций. Но несмотря на разительную разницу в затратах, тариф для обеих моделей одинаковый, отметил Каленков.

"Давайте сравним. Для перевозки руды используются 18 станций, а для зерна - более 400, и многие из них являются малодеятельными, то есть убыточными. Рудные грузы не используют ни одной малодеятельной станции и ведущих к ним путей, ни одной сортировочной станции, ни одного маневрового локомотива. Цена вопроса огромна: 63% путей "Укрзализныци" являются убыточными, и они генерируют убыток в более чем 16 миллиардов гривень. Но пока УЗ делает вид, что себестоимость перевозки одинакова и для грузов, перевозимых маршрутами, и для тех, которые отправляют по одному вагону и задействуют огромную часть малодеятельной-убыточной инфраструктуры", - подчеркнул эксперт.

Видео дня

Из-за этого, по его словам, УЗ вынуждена содержать избыточную инфраструктуру, убыточную для отдельных видов грузов, перекладывая расходы на прибыльные сегменты. Это создает двойную нагрузку: промышленность платит и за собственные перевозки, и фактически субсидирует аграрные и другие повагонные отправки.

Такое "выравнивание" тарифов разрушает справедливую экономическую логику и ставит под угрозу экспорт, поэтому вместо советской системы нужно переходить на европейскую модель: она предусматривает, что рассчитывается базовая себестоимость каждой логистической модели, а дальше применяются корректирующие коэффициенты. Тогда тариф для различных видов отправок будет отличаться, и иногда - в разы, ведь их себестоимость и логистические требования отличаются, подчеркнул Каленков.

Как известно, "Укрзализныця" выступила с инициативой повысить на 40% тарифы на грузовые перевозки. В то же время, против выступили в Минэкономики: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр.

Вас также могут заинтересовать новости: