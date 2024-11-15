При этом украинцы начали чаще выбирать для отдыха европейские направления.

В 2024 году украинцы путешествовали больше, а также несколько изменили свои туристические привычки.

Как свидетельствуют данные туроператора Join UP! Украина, в этом году в период с 1 апреля по 31 октября компания отправила на отдых за границу 188 816 украинских туристов, что на 5% больше чем в прошлом году.

При этом в этом году среди украинских путешественников прослеживалась тенденция к продлению летнего сезона отпусков в связи с изменением климата, поскольку теплая погода держится до конца октября – в 2024 году активный отдых длился на 7-10 дней дольше, чем обычно, говорится в отчете туроператора.

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Также аналитики Join UP! отмечают рекордно ранний старт бронирования отдыха на 2025 год, хотя еще в этом году период бронирования для большинства туров остается примерно одинаковым на протяжении последних нескольких лет – за 10-23 дня до начала отдыха.

"По понятным причинам пока нет большого спроса на планирование туров заранее, несмотря на финансовую выгоду от раннего бронирования. При этом имеем интересный парадокс: мы уже в октябре начали получать заявки на бронирование туров на следующее лето, хотя обычно раннее бронирование на следующий морской сезон стартует в январе", – отметила управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Среди топ-5 направлений, по которым путешествуют украинцы, остаются без изменений:

Египет

Турция

Греция

Болгария

Черногория

В то же время наблюдается рост интереса к европейским курортам: за год поток туристов из Украины в Грецию вырос на 59%, в Испанию – на 10%, на Кипр – на 28%, в Болгарию – на 78%.

Эту тенденцию обусловливают прежде всего два фактора: меньшее количество россиян среди туристов, чем на других привычных направлениях, и проще логистика – есть автобусные туры, а перелеты не длиннее нескольких часов, что важно, ведь большинство туристов – мамы с детьми, для которых длительная дорога может стать серьезным вызовом и стрессом, говорится в отчете туроператора.

Еще одним направлением "без россиян", на которое в этом сезоне начал расти спрос, стал Тунис.

"В прошлом году мы предлагали вылеты из Румынии и Польши и получили незначительные результаты, а в этом году запустили рейсы из Молдовы – самого популярного аэропорта среди украинцев с начала полномасштабной войны – и получили гораздо лучший результат", – отметили в Join UP!

Что касается автобусных туров, то в этом году, по сравнению с 2022, увеличились как география маршрутов, так и туристический поток. В частности, в 2024 в дополнение к турам из Киева, Одессы и Львова впервые запустить рейсы из прифронтовых Харькова и Запорожья, поэтому если в 2023 летом автобусная программа занимала долю 10,6% от общего объема заявок, то в этом году это 11,4%.

"Наибольшим спросом пользуются автобусные туры в Болгарию (ближайшая к Украине морская страна) – ехать недалеко, что крайне важно в случае путешествия с детьми, а цены наиболее доступны среди имеющихся, что тоже является важным критерием на фоне общего снижения платежеспособности людей. Кроме того, в этом году мы не только обновили автобусный парк, но и добавили максимум удобств, чтобы дорога проходила незаметно. Среди улучшений – удобные кресла и сиденья с креплениями для детских кресел, Wi-Fi, USB, возможность приобрести питание и питьевую воду, промокоды на бесплатный просмотр контента, возможность забронировать место и т.д.", – говорится в отчете.

Что касается стоимости туров, то в 2024 году средний чек на отдых для украинцев вырос в гривневом эквиваленте, хотя цена в валюте по некоторым направлениям даже уменьшилась – средний чек в евро по годам в этом году был на уровне 2022 года, но на 33% больше, чем средний чек в 2021, и на 8% меньше, чем в 2023 году.

В гривне средняя цена на автобусный тур для двух взрослых и одного ребенка на 7 ночей стоила 47 212 грн – в прошлом году стоимость аналогичного путешествия стартовала от 42 080 грн. В то же время самая доступная средняя цена на авиатуры при других аналогичных условиях (7 ночей, двое взрослых и ребенок) составила 73 128 грн против 68 360 грн в прошлом году.

"Подорожание туров происходит преимущественно из-за усложненной логистики и роста цен на топливо. Также влияют колебания курсов валют. Однако украинцы продолжают путешествовать даже в самых сложных обстоятельствах. Чтобы сохранять силы долгосрочно, нам необходима перезагрузка и отдых, а путешествия – одна из лучших возможностей побыть в безопасности и получить новые впечатления", – пояснили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее управляющий директор одного из крупнейших украинских туристических операторов Join UP! Ирина Мосулезная рассказала, чем живет отрасль туризма во время войны, какие направления выбирают украинцы, и возможен ли в наше время отдых за границей без россиян.

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