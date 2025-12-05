Преступники в Мексике "крышуют" выращивание таких плодов, как лайм и авокадо.

Наркокартели в Мексике начали терроризировать местных аграриев, в частности производителей авокадо и лаймов, что уже привело к росту цен. По состоянию на сентябрь так называемая "накроинфляция" стоила мексиканским предприятиям около 1,1 миллиарда долларов, пишет The New York Times.

В последние годы мексиканские картели диверсифицировали свой "бизнес" - от производства наркотиков до контрабанды людей и кражи сырой нефти. Кроме того, они все чаще занимаются вымогательством денег у гражданских лиц, особенно их заинтересовали производители авокадо и лаймов.

Мошеннические схемы, известные как "cobros de piso" ("плата за проживание" или "арендная плата") лишают заработка работников - от владельцев семейных магазинов до фермеров и водителей грузовиков - и повышают цены на товары.

Видео дня

На фоне растущего спроса в США авокадо становится все более ценным товаром, на что картели и обратили внимание. Центр мексиканской торговли этим фруктом - город Уруапан - пострадал больше всего.

Мэр Уруапана Карлос Мансо стал активным сторонником жесткой борьбы против картелей, приказав городской полиции расправиться с местными боссами. 1 ноября его смертельно ранили на общественной площади, куда он пошел со своим маленьким сыном, чтобы посетить мероприятие ко Дню мертвых.

В прошлом году под давлением президента США Дональда Трампа, который угрожал Мексике пошлинами и военными ударами, президент Клаудия Шейнбаум приняла меры для борьбы с организованной преступностью, главным образом для остановки потока фентанила и мигрантов в Штаты.

Большинство этих мер - отправка дополнительных войск в приграничные города, борьба с нарколабораториями и сетями торговли людьми, передача криминальных боссов под стражу США - похоже, направлены на успокоение администрации Трампа, а не на решение проблемы вымогательства денег. Это быстро становится серьезной политической проблемой для Шейнбаум.

В Мексике для борьбы с вымогательством денег картелями приняли новый закон, который предусматривает увеличение сроков заключения до 42 лет, но он будет безрезультатным без масштабной кампании со стороны правоохранительных органов.

Следует отметить, что Мексика - крупнейший в мире производитель авокадо и один из крупнейших производителей лайма.

Пошлины Трампа против ЕС - главные новости

Президент США Дональд Трамп в этом году использовал политику карательных пошлин против Европейского Союза, что привело к ряду долгоиграющих проблем в экономике Европы.

Так, только потери одной только европейской винодельческой отрасли в 2026 году от пошлин США могут превысить 1 миллиард долларов. Средняя цена бутылки вина из Италии, идущей на экспорт в Америку, за последние три месяца просела на 10%. Для американских же ресторанов цена такой бутылки за два года уже выросла на 35%.

Вас также могут заинтересовать новости: