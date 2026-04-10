Топливный сбор становится нормой: турагент объяснила, что украинцам стоит учесть перед поездкой

Рост цен на нефть и разные виды топлива уже сказывается на туристических рынках – в том числе, в Украине. Быстро реагировать на колебания рынка туроператорам позволяет инструмент, известный как топливный сбор.

Как объяснила в материале для NV частный турагент Ульяна Мельник, главной зоной риска для путешественников являются пакетные туры. Обычно они продаются по определенной цене, которая не меняется после проведения оплаты.

Однако сейчас даже к полностью оплаченным турам стали добавлять топливные сборы. И с юридической точки зрения все легально.

"В автобусных турах эти доплаты менее чувствительны, чем в авиа. В целом по состоянию на сейчас озвучены цифры от 10 до 20 евро за человека при путешествии автобусом в зависимости от направления. В авиа турах – от 30 евро и выше. Конечно, доплаты могут увеличиваться, если цены на топливо продолжат стремительно расти. Также обещают возврат средств в случае снижения цены, но в это верится слабо", – объясняет Мельник.

В большинстве случаев турист может отказаться от поездки и вернуть свои деньги. Решающее значение здесь имеют сроки. Чтобы не потерять часть денег, аннулировать тур необходимо минимум за 30 дней до вылета. Иногда это 14 или даже 7 дней, в зависимости от условий выбранного вами туроператора.

По словам частного турагента, топливные сборы имеют все шансы стать новой нормой туристического рынка. Поэтому путешественникам стоит менять подход к планированию своих поездок.

В частности, Ульяна Мельник советует закладывать дополнительный бюджет из расчета около 2-3 тысяч гривень на человека. Кроме того, обязательно внимательно читайте условия договора.

Не менее важным шагом будет оформлять страховки от невылета, которые все чаще предлагаются туристам. Они могут снизить риски финансовых потерь.

"Фактически похоже на то, что рынок переходит от модели "фиксированной цены" к модели "гибкой стоимости", где окончательная сумма путешествия может корректироваться в зависимости от внешних факторов. Но туризм будет жить при любых условиях, ведь путешествия – неизменная составляющая нашего ментального здоровья", – резюмирует частный турагент.

