Туризм во время пандемии: названы особые условия въезда в шесть доступных украинцам стран

Речь идет про Турцию, Сербию, Хорватию, Черногорию, Багамы и Тунис.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в период противодействия распространению коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга Кулеба сказал: "Турция. На границе нужно пройти медосмотр. В случае симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID-19. Его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту".

По словам Кулебы, в Сербию въезд разрешен без ограничений, а в Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин.

Также условием получения разрешения въезда в Хорватию является наличие подтверждения резервации отеля или апартаментов, если украинцы направляются с туристической целью.

"Въезд в Черногорию, тоже популярное направление для отдыха, разрешен. Но для тех, кто въезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном учреждении", - сказал Кулеба.

Кроме того, отметил министр, перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение на электронной странице багамского агентства путешествий и по прибытии показать результаты отрицательного теста, которому не более 10 дней.

"Тунис. Нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", - сообщил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что количество стран, которые открыли границы для украинцев, увеличилось до 25. Среди которых Багамские острова и Ливан.

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