В какие места ездили и чего хотели: что известно о внутреннем туризме в Украине в 2025 году

Украинцы продемонстрировали спрос на туризм, связанный с поддержанием здоровья и долголетия.

В прошлом году украинцы внутри страны преимущественно выбирали для отдыха Карпаты. Об этом во время пресс-конференции сказала Наталья Табака, глава Государственного агентства развития туризма Украины.

Отвечая на вопрос о внутреннем туризме, куда едут украинцы и какие направления чаще всего выбирали для себя в прошлом году летом и зимой, она отметила, что в основном это было направление Карпаты.

"В зимний сезон - это запрос на аутентичное тихое празднование Рождества или отдых на горнолыжных курортах. Это сочетание и физических активностей, и просто пребывания на природе", - сказала Табака.

Среди топ-направлений она назвала Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую области. Кроме того, по горнолыжному отдыху есть предложения вокруг Киева и в Черниговской области.

Табака также рассказала, что есть спрос на туризм, связанный с поддержанием здоровья и долголетия. В частности, это касается гостиничных комплексов, которые предлагают медицинские и оздоровительные услуги.

Новые графики "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, с 22 января начал действовать обновленный график движения поездов "Укрзализныци", из-за чего 118 поездов дальнего следования и еще более 100 региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному графику.

Отмечается, что график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездными маршрутами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Поэтому были изменены некоторые маршруты и продолжительность рейсов.

