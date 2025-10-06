Эти отели запомнятся вам больше, чем большинство обычных туристических объектов.

Обычно гостиничный номер - это место, где можно отдохнуть от туристических приключений уходящего дня. Но иногда и сам отель может обогатить ваш опыт новыми впечатлениями. Портал National Geographic составил список необычных отелей, которые способны поразить больше некоторых аттракционов.

Отель на скале в Перу

Skylodge Adventure Suites - несколько прозрачных капсул-номеров, подвешенных на высоте 400 метров над Священной долиной реки Урубамбамба в Перу. Кроме того, что из такого номера открываются захватывающие пейзажи, приключением будет уже сам путь к капсуле - для этого понадобится специальное скалолазное снаряжение.

Плавучий отель в Швеции

Отель Salt & Sill стоит на якоре в бухте на острове Кладесхольмен, где он защищен от морских волн. Однако номера все равно мягко покачиваются на воде. Атмосферы добавляет расположенный рядом ресторан, специализирующийся на блюдах из местных морепродуктов.

Пустынный отель в Иордании

Эколодж Feynan - расположенный между раскаленными равнинами Вади-Араба и каньонами биосферного заповедника Дана, этот отель внешне напоминает традиционную арабскую крепость касба. Днем гости могут посетить древние медные рудники поблизости, а ночью отель поражает сеансами наблюдения за звездами, поскольку в пустыне их видно лучше, чем где-либо еще.

Отель на вершине горы в Италии

Канатная дорога является единственным способом добраться до горнолыжного курорта Vigilius и его отеля, расположенного на высоте 1500 метров в Доломитовых Альпах. Из окон отеля открываются захватывающие виды на известняковые вершины, сосновые леса и спуск к реке Адидже. Кроме лыжного спорта здесь можно найти и другие развлечения, такие как йога, стрельба из лука и спа-центр.

Отель в пожарной башне в Вайоминге

Пожарные башни, откуда когда-то высматривали места возгораний, сегодня уже не используются по прямому назначению. В штате Вайоминг одну из таких башен переоборудовали в отель, откуда открывается роскошный вид на лесной массив. Spruce Mountain Fire Lookout пользуется большим спросом, это место бронируют за месяцы вперед.

Отель в сланцевой шахте в Северном Уэльсе

Самый глубокий подземный отель в мире - с изысканным названием "Глубокий сон" - открылся в старой неработающей шахте вблизи Блаэнау-Ффестиниог в 2024 году. На глубине около 400 метров в зале шахты стоят уютные домики, где можно получить самый необычный опыт проживания в отеле.

Горный домик в Шотландии

По всей Шотландии в дикой местности разбросаны горные и лесные домики, где путешественники могут найти бесплатный приют во время путешествий. Большинство из них представляют собой полузаброшенный сарай посреди пустоши, где из удобств - лишь несколько кроватей, а из персонала - только мыши. Недавно в отдаленном месте на берегу реки в районе Кернгормс открылся Ruighe Ealasaid (Красный дом). Чтобы добраться туда, вам нужно быть умелым и уверенным туристом и совершить четырехчасовой марш от ближайшего крупного поселения Бремара. После прогулки по горам сквозь шотландскую непогоду этот горный приют вам покажется настоящим пятизвездочным отелем.

Кемпинг на нетронутом острове в Испании

На необитаемом архипелаге Ислас-Сиес в регионе Галисия находится национальный парк, где из инфраструктуры туристам доступны только пляж и кемпинг, работающие в летние месяцы. Зато здесь можно окунуться в природу, блуждая по нетронутому побережью, ныряя с маской на голубых отмелях и блуждая тропами в сосновых лесах и между отвесных скал.

