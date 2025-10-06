Милос часто называют "островом красок" благодаря невероятному разнообразию ландшафтов, сформированных вулканической активностью.

Киклады в Эгейском море стали самой популярной группой греческих островов, ежегодно привлекая миллионы туристов своей культовой бело-голубой архитектурой, прекрасными пляжами и восхитительной местной кухней. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что большинство туристов по-прежнему выбирают лишь несколько из 24 островов в качестве места отдыха: Миконос, Санторини и Наксос.

На самом деле, архипелаг изобилует разнообразными культурами и ландшафтами, предлагая множество скрытых жемчужин. Один из таких островов - Милос, расположенный на юго-западе Киклад.

"Всего в 150 километрах от Санторини, он словно бы находится в другом мире, настолько малолюден он по сравнению со своим соседом. Октябрь - прекрасное время для посещения, когда ещё приятно тепло, с дневной температурой от 22°C до 24°C, а температура моря комфортна для купания. На Милосе более 70 пляжей, каждый из которых обладает своим неповторимым характером. Саракинико - самый знаковый остров, где гладкие белые вулканические породы создают лунный пейзаж на фоне бирюзового моря", - сказано в статье.

Для тех, кто достаточно смел для приключений, пляж Циградо доступен только по веревочной лестнице. Для более спокойного отдыха лучше отправиттся в Агия-Кириаки или Палиохори, где красочные скалы эффектно возвышаются над береговой линией.

Отмечается, что традиционные рыбацкие деревни, такие как Клима и Мандракия, славятся своими ярко раскрашенными сирматами (лодочными домиками) прямо у кромки воды, которые добавляют береговой линии яркие оттенки синего, красного, зеленого и желтого. Плака, столица острова, расположенная на вершине холма, представляет собой лабиринт мощеных улочек, побеленных домов и бугенвиллеи, распускающейся с балконов. На закате вид с венецианского замка захватывает дух, а Эгейское море окрашивается в оттенки оранжевого и розового.

В традиционных тавернах острова подают свежие морепродукты, осьминога на гриле и местные деликатесы, такие как питаракия (сырные пироги) и салаты с каперсами.

Важно, что Милос - идеальный выбор для любителей истории. Именно здесь была обнаружена знаменитая статуя Венеры Милосской, которая сейчас находится в Лувре. Посетители могут осмотреть древнеримский театр, побродить по катакомбам, относящимся к раннему христианству, или посетить Музей горного дела, чтобы познакомиться с геологическим наследием острова.

