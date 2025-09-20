Оказалось, что у такого правила есть вполне логичное объяснение.

Люди, которые регулярно путешествуют и часто останавливаются в отелях, должны знать о некоторых правилах проживания. И если просьба не курить в номере или не воровать тапочки - это довольно банальная вещь, то некоторые советы туристам удивляют.

Почему нельзя включать совет в номере - советы туристам

Девушка по имени Хейли, которая работает в отеле, дала простые советы туристам о том, что нужно делать, войдя в номер - об этом пишет издание Express. По ее словам, при входе в номер нельзя сразу включать свет. Это может показаться нелогичным, ведь он вам нужен для того чтобы ориентироваться в пространстве, но такая привычка поможет туристам понять, есть ли клопы в отеле. Хейли утверждает, что насекомых проще всего обнаружить именно при выключенном или приглушенном свете.

Она объяснила, как сама проверяет комнату, прежде чем распаковать вещи и обустроиться. Первое, что Хейли советует сделать - убедиться, что в комнате темно, то есть, выключить свет и задернуть все шторы, а затем включить фонарик на телефоне и подойти к кровати. Обычно насекомые ползают в углах мебели и складках постельного белья, говорит девушка. Кроме того, даже если вы их не заметили лично, стоит проверить, есть ли пятна на белье. Чаще всего, пятна крови - плохой знак. Они означают, что клопы уже кого-то кусали в этом номере, а потом человек или раздавил насекомое, или расчесал укус, а белье, к сожалению, плохо стирали или не меняли вообще.

Хейли посоветовала туристам проверять наличие постельных клопов перед распаковкой вещей, поскольку эти вредители могут пробраться в багаж, а также осматривать шторы и обивку. Для тех, кому не повезло обнаружить следы постельных клопов в своем гостиничном номере, Хейли предлагает план действий.

Девушка советует рассказать на стойке регистрации, что вами были обнаружены клопы в отеле - что делать в таком случае, будут решать сотрудники гостиницы. Перед этим желательно сфотографировать и заснять на видео все ваши находки, чтобы были доказательства присутствия насекомых в номере или наличия грязного белья. На камеру необходимо снять даже номер вашей комнаты, чтобы было ясно, где именно обнаружены клопы. Как правило, говорит Хейли, администрация идет навстречу клиентам и переселяет их в другой номер, иногда даже возвращают деньги.

Если же вы обнаружили клопов после того как поселились, например, когда насекомое вас укусило, нужно сложить все свои вещи в пакеты, плотно их завязать, а потом найти администратора отеля и попросить переселения в другой номер. Кроме того, желательно попросить горничных постирать ваши вещи в горячей воде, а лучше - отдать в химчистку.

