Коттеджи в этом поселке практически не изменились за последние столетия.

В Англии есть регион Котсволдз, который известен своими "медовыми" каменными коттеджами, извилистыми улочками и ландшафтом, усеянным овцами. Это место официально признали территорией исключительной природной красоты, где можно отдохнуть от городской жизни и цифрового мира, пишет Mirror.

На краю холмов Котсволдз можно найти живописный поселок Стэнтон, который часто называют "чрезвычайно красивым". Он почти полностью построен из золотистого камня, а коттеджи в нем практически не изменились за последние века.

Также в старинной церкви этого поселка, Святого Михаила и Всех Ангелов, хранятся средневековые настенные росписи, которые датируются началом 14 века и являются частью богатой истории города, а каждая скамья обозначена следами поколений пастухов, которые привязывали к ним своих собак.

Видео дня

Кроме того, в Стентоне есть паб Mount Inn, где подают местные блюда и широкий выбор крафтового пива. Он находится чуть дальше от центра поселка на вершине холма с видом на населенный пункт. Оттуда можно увидеть по-настоящему невероятные пейзажи.

"Тем, кто ищет альтернативные варианты питания, отличный выбор предлагают соседние заведения, такие как The Queens Head в Седгеберроу. Соседний город Бродвей также может похвастаться разнообразными вариантами, независимо от того, хотите ли вы выпить чаю с пирожным или выпить пинту пива", - добавляют в Express.

Другие новости туризма

Ранее был назван курорт, который напоминает Мальдивы, с температурой 31 °C в октябре. Речь идет о мексиканском городке Пуэрто-Морелос, где погода до сих пор прекрасная и теплая.

Также сообщалось, что сказочный древний лес в Великобритании можно посетить бесплатно. Речь идет о тропическом лесу под названием Голита Фоллс, который находится недалеко от Бодмин-Мур.

Вас также могут заинтересовать новости: