Культовый 'инстаграмный' пляж на Майорке могут полностью закрыть для туристов: что произошло

Каждые три месяца из бухты исчезает до шести тонн песка, который вывозят "в полотенцах".

Популярный пляж на Майорке Кало-дес-Моро могут закрыть для свободного доступа из-за слишком большого наплыва туристов, которые уничтожают растительность и устраивают пожары. Когда-то уединенная бухта на Майорке стала жертвой собственной популярности и оказалась в центре конфликта из-за планов полностью ограничить доступ для отдыхающих, пишет Express. В 2024 году, пытаясь уменьшить нагрузку на наиболее переполненные курорты острова, туристические чиновники призвали блогеров и контентмейкеров рекламировать менее известные локации, в частности пляжи.

Впрочем, Caló des Moro очень быстро пострадал от чрезмерного туризма после того, как стал вирусным в соцсетях. Ежедневно сюда приезжают тысячи туристов в поисках идеальных фото для соцсетей. В пик летнего сезона маленький пляж шириной всего около 20 метров посещают до 4 тысяч человек в день.

Сейчас владельцы территории – немецкие миллионеры Марен и Ганс-Петер Оем – заявили, что больше не могут с этим мириться и стремятся полностью перекрыть общественный доступ к пляжу. По данным местных СМИ, супруги обратились к властям с просьбой разрешить установить ограждение вокруг их собственности.

Видео дня

Как пишет Diario de Mallorca, Оемы, которые живут в соседнем городке Сантаньи, на протяжении многих лет ухаживали за этой территорией. Однако наплыв туристов заставил их тратить все больше времени и средств на уборку. В частности, владельцам приходится восстанавливать уничтоженную растительность и даже тушить пожары, которые посетители разжигают на пляже.

Последствия массового туризма для Caló des Moro, рассчитанного максимум на 100 человек одновременно, впечатляют: каждые три месяца из бухты исчезает до шести тонн песка. Ежедневно туристы уносят с собой около 70 килограммов песка – случайно, в полотенцах и обуви.

Местные жители также жалуются, что пляж, к которому ведет крутая и узкая каменистая тропа, все чаще превращается в свалку: посетители, не желая нести вещи обратно, просто оставляют их на месте.

В Токио паб запретил вход посетителям старше 40 лет – почему так произошло

Напомним, в Токио паб запретил вход посетителям старше 40 лет. По данным СМИ, недорогой японский паб Tori Yaro в районе Сибуя, который является частью популярной местной сети, в начале 2026 года повесил у входа вывеску, в которой содержится информация о том, что это "идзакая для молодого поколения" - только для лиц моложе 40 лет. В то же время мелким шрифтом уточняется, что посетители старшего возраста допускаются, если хотя бы один человек в компании моложе 39 лет. Кроме того, запрет не касается друзей или членов семьи сотрудников и деловых партнеров ресторана.

Вас также могут заинтересовать новости: