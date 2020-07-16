В аэропорту Львова появился пункт тестирования на коронавирус (фоторепортаж)

ПЦР-тест на коронавирус можно сделать сразу после прилета.

В аэропорту Львова открыли пункт лаборатории для забора анализов. Отныне тест на COVID-19 можно будет сдать сразу после прилета.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов" на своей странице в Facebook.

"Мы начали ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, что пересекли государственную границу", - рассказали в аэропорту.

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Сегодня, 16 июля, 23 пассажира, прилетевшие из Лондона во Львов выразили желание сделать ПЦР-тесты.

"Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут", - говорится в сообщении.

Оплатить тест можно только через интернет. На странице лаборатории, которая будет проводить тестирование на COVID-19 в аэропорту Львова, отмечается, что стоит эта услуга - 1500 гривень.

Напомним, по состоянию на утро 16 июля во Львове и на Львовщине насчитывалось 7622 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще в 197 человек.

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