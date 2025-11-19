Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что самые строгие проверки путешественникам приходится проходить в аэропортах Израиля.

Опыт прохождения проверки на безопасность в аэропорту может существенно подпортить впечатление от путешествия – иногда это даже приводит к тому, что туристы пропускают свой рейс.

Пользователи платформы Reddit из собственного опыта рассказали, в каких странах они сталкивались с самыми строгими проверками в аэропортах.

Так, пользователь с ником SessionGloomy, начавший обсуждение, рассказал, что худший контроль ему приходилось проходить в Китае.

"Мне кажется, что там все задумано под строгий контроль, с этими комнатами безопасности, где нужно быстро проходить проверки. Кроме того, это единственное место, где я видел ручной досмотр. И камеры ВЕЗДЕ", – написал он.

Израиль встречает туристов самыми строгими проверками в аэропортах

Тем временем, большинство пользователей в обсуждении сошлись во мнении, что самые строгие проверки путешественникам приходится проходить в аэропортах Израиля.

"Безопасность аэропортов других упомянутых стран даже близко не сравнится с безопасностью аэропортов Израиля. Израиль, пожалуй, уникален тем, что на рейсах, прибывающих в Израиль, проводятся дополнительные проверки. А когда вы покидаете Израиль, проверка безопасности начинается еще до того, как вы прибываете в терминал аэропорта", – написал пользователь echocharlieone.

В свою очередь подьзователь LazyBoyD пожаловался, что опоздал на своей рейс из Израиля даже несмотря на то, что он прибыл в аэропорт за три часа до вылета.

"Все равно опоздал на рейс из-за всей этой ерунды с безопасностью. Потерял 800 долларов", – отметил он.

Тем временем, пользовательница ayu-ya рассказала, что сотрудники службы безопасности израильского аэропорта провели немало времени, пытаясь в 6 утра вызвонить ее знакомого, к которому она приезжала, чтобы убедиться, что он ее знает и что он гражданин Израиля. Потом ее отвели в отдельную комнату, чтобы проверить, нет ли у нее чего подозрительного.

"Я была очень невинной на вид европейкой, у меня был совершенно нормальный действующий паспорт, все было в порядке. До сих пор не понимаю, почему они каким-то образом отметили меня, потому что у хорошей подруги моей тети, которая обожает свои ежегодные поездки в Израиль, никогда ничего подобного не случалось", – добавила девушка.

В каких еще странах у туристов были проблемы в аэропортах

Пользователь orange2416 поделился печальным опытом путешествия через аэропорт колумбийской столицы Боготы.

"В Боготе, Колумбия, было довольно страшно. При посадке в самолет всех, кто был в "туннеле", остановили. Сумки посередине пола, мужчины у одной стены, женщины у другой, лицом к стене, руки подняты, прислонены к ней. Собаки прибежали и обнюхали сумки, а затем нас. Полицейские в бронежилетах обыскали всех, прежде чем нам разрешили сесть в самолет. Ужасно страшно", – написал он.

Впрочем, другие пользователи отметили, что это скорее частный случай – вероятно, у полиции была наводка, якобы на этом рейсе могли перевозить запрещенные вещества.

Кроме того, туристы отметили, что аэропорты Индии известны строгими требования к электронике, которую перевозят пассажиры.

"Никто не был в Индии? Это единственные аэропорты, где мне приходилось вытаскивать буквально всю электронику из сумок – каждый провод, электрическую зубную щетку, бритву, электронную книгу. Единственное место в мире, где я завис на 20 минут на досмотре, потому что постоянно забывал, куда я положил все свои электроприборы", – вспомнил пользователь RealFire7.

Также туристы отметили строгие проверки в аэрпорту Галапагоса.

"На Галапагосских островах по пути в терминал вы проходите через дезинфицирующее средство, а еще у них есть собаки, которые обнюхивают каждую отдельную сумку после того, как пассажиры выходят из самолета, и перед тем, как вы ее заберете", – рассказал пользователь JimmyRott.

Как быстрее пройти проверку на безопасность в аэропорту

Как сообщал УНИАН, ранее частый путешественник Гилберт Отт рассказал, как избежать задержек при прохождении проверки на безопасность в аэропорту.

При этом многие туристические эксперты подчеркивают, что на скорость прохождения проверки в аэропорту сильно влияет то, во что вы одеты, и то, что вы везете в ручной клади.

Например, путешественников могут задержать на контроле, если их гаджеты будут разряжены. Также проблемы почти наверняка вызовут одежда с пайетками, наряды со стразами и бюстгальтеры с металлосодержащими косточками.

