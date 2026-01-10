10 января 2026 можно поздравить работников метрополитена.

Десятый день января примечателен несколькими важными событиями. Хотя никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, у этой даты есть несколько международных торжеств, к которым могут присоединиться украинцы. А для верующих христиан это хороший день для молитв об успехе.

Какой сегодня праздник в Украине

Как уже говорилось ранее, в нашей стране отсутствуют государственные торжества 10 января. Однако сегодня праздник рождения таких известных украинцев, как поэта Григория Воробкевича, пловца Дениса Дуброва, журналиста и поэта Константина Коверзнева и первого украинского президента Леонида Кравчука.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день метро отмечают все сотрудники метрополитена и поклонники этого вида транспорта. Дата установлена в честь запуска первого в истории метро - Лондонского - в 1863 году. Поезда в нем были паровыми и соединяли 7 станций, а весь путь проезжали примерно за 30 минут.

Также 10 января - это Международный день хинди, третьего по количеству носителей языка на планете. На нем говорят преимущественно в Индии. В честь торжества принято поздравлять всех говорящих на этом языке, а также распространять информацию о красоте и важности хинди.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День благодарности комнатным растениям, День темного шоколада, День спасения орлов, День экономии электроэнергии.

Какой сегодня праздник церковный

Богослова, философа и священнослужителя Григория Нисского чествуют православные, которые перешли на новый стиль. Считается, что этот святой помогает в учебе и труде, поэтому у него просят помощи в достижении профессиональных целей.

По старому стилю праздник 10 января не радостный, поскольку посвящен двадцати тысячам мученикам Никомидийским и их предсмертным страданиям.

Какой сегодня праздник народный

10 января всю Украину накроют сильные морозы. В давние же времена про эту дату ходили такие приметы:

метель и снегопад предвещают дождливое лето;

если деревья покрыты ледяной коркой, то морозы продлятся до конца января;

ночью луна скрыта за дымкой - к оттепели;

если кот и собака ищут теплое место, то стоит ждать похолодания.

Наши предки в праздник сегодня старались усердно учиться или поработать по дому, поскольку верили, что трудолюбивых людей вознаградит святой Григорий. Садоводы начинали закалять семена, высаживать рассаду и затачивать инструменты. Хозяйки готовили мясные блюда - чтобы семья была сытой весь год.

Что нельзя делать сегодня

Не принято в этот день ругаться матом, особенно женщинам, иначе будет болеть голова. Под запретом конфликты, выяснение правоты, зависть чужому счастью. А еще ни в коем случае нельзя бездельничать - наши предки знали, какой сегодня церковный праздник несчастливый для лентяев.

