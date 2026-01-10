Десятый день января примечателен несколькими важными событиями. Хотя никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, у этой даты есть несколько международных торжеств, к которым могут присоединиться украинцы. А для верующих христиан это хороший день для молитв об успехе.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Как уже говорилось ранее, в нашей стране отсутствуют государственные торжества 10 января. Однако сегодня праздник рождения таких известных украинцев, как поэта Григория Воробкевича, пловца Дениса Дуброва, журналиста и поэта Константина Коверзнева и первого украинского президента Леонида Кравчука.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день метро отмечают все сотрудники метрополитена и поклонники этого вида транспорта. Дата установлена в честь запуска первого в истории метро - Лондонского - в 1863 году. Поезда в нем были паровыми и соединяли 7 станций, а весь путь проезжали примерно за 30 минут.
Также 10 января - это Международный день хинди, третьего по количеству носителей языка на планете. На нем говорят преимущественно в Индии. В честь торжества принято поздравлять всех говорящих на этом языке, а также распространять информацию о красоте и важности хинди.
Остальные всемирные праздники сегодня - это День благодарности комнатным растениям, День темного шоколада, День спасения орлов, День экономии электроэнергии.
Какой сегодня праздник церковный
Богослова, философа и священнослужителя Григория Нисского чествуют православные, которые перешли на новый стиль. Считается, что этот святой помогает в учебе и труде, поэтому у него просят помощи в достижении профессиональных целей.
По старому стилю праздник 10 января не радостный, поскольку посвящен двадцати тысячам мученикам Никомидийским и их предсмертным страданиям.
Какой сегодня праздник народный
10 января всю Украину накроют сильные морозы. В давние же времена про эту дату ходили такие приметы:
- метель и снегопад предвещают дождливое лето;
- если деревья покрыты ледяной коркой, то морозы продлятся до конца января;
- ночью луна скрыта за дымкой - к оттепели;
- если кот и собака ищут теплое место, то стоит ждать похолодания.
Наши предки в праздник сегодня старались усердно учиться или поработать по дому, поскольку верили, что трудолюбивых людей вознаградит святой Григорий. Садоводы начинали закалять семена, высаживать рассаду и затачивать инструменты. Хозяйки готовили мясные блюда - чтобы семья была сытой весь год.
Что нельзя делать сегодня
Не принято в этот день ругаться матом, особенно женщинам, иначе будет болеть голова. Под запретом конфликты, выяснение правоты, зависть чужому счастью. А еще ни в коем случае нельзя бездельничать - наши предки знали, какой сегодня церковный праздник несчастливый для лентяев.