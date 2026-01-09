Назван лучший город мира для ночного туризма: он находится в Европе

Лучшим городом для "ночного туризма" в 2026 году назван Рим. Как пишет TimeOut, итальянская столица возглавила рейтинг, опередив полсотни других популярных туристических направлений.

Эксперты объясняют, что "ночной туризм" означает путешествия с акцентом на ночные, прохладные и необычные развлечения. В то же время многие сразу вспоминают астротуризм – наблюдение за звездами, заповедники темного неба и космические явления.

Впрочем, понятие ночного туризма значительно шире. К нему относятся вечерние и ночные экскурсии по городам, осмотр известных достопримечательностей после захода солнца, ночные музеи, культурные события, кинопоказы под открытым небом и даже сафари в сумерках. Как отмечается, за последний год это направление превратилось в один из заметных тревел-трендов.

Платформа хранения багажа Radical Storage проанализировала 50 городов мира, оценив их по четырем критериям:

  • ночные впечатления и активности (количество ночных экскурсий и событий) – 40%;
  • природные факторы (уровень светового загрязнения и средняя продолжительность светового дня) – 40%;
  • безопасность (насколько безопасно гулять ночью, по оценкам местных жителей) – 10%;
  • транспорт (доступность и стоимость ночного транспорта) – 10%.

"В результате, лучшим городом для ночного туризма в 2026 году неожиданно стал Рим. Итальянская столица получила общий индекс 6,07 балла из 10, показав особенно высокий результат в категории "впечатления" – 9,2 балла", – говорится в статье.

Рим предлагает 305 ночных туров, многие из которых имеют высокие оценки путешественников. Среди них – вечерние прогулки по Колизею, кинопоказы под открытым небом, ночные рынки и культурные события после захода солнца.

В целом топ-10 лучших городов мира для ночного туризма в 2026 году выглядит следующим образом:

  1. Рим, Италия
  2. Амстердам, Нидерланды
  3. Тромсё, Норвегия
  4. Рованиеми, Финляндия
  5. Токио, Япония
  6. Дубай, ОАЭ
  7. Лондон, Великобритания
  8. Париж, Франция
  9. Марракеш, Марокко
  10. Ко Панган, Таиланд

"Ночной туризм все больше привлекает тех, кто хочет увидеть города с новой, менее очевидной стороны – когда спадает жара, исчезают толпы, а знакомые локации открываются с другой стороны", – отмечают в TimeOut.

