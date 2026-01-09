Назван лучший город мира для ночного туризма: он находится в Европе

Полсотни городов оценивали по четырем критериям и выбрали десятку лучших.

Лучшим городом для "ночного туризма" в 2026 году назван Рим. Как пишет TimeOut, итальянская столица возглавила рейтинг, опередив полсотни других популярных туристических направлений.

Эксперты объясняют, что "ночной туризм" означает путешествия с акцентом на ночные, прохладные и необычные развлечения. В то же время многие сразу вспоминают астротуризм – наблюдение за звездами, заповедники темного неба и космические явления.

Впрочем, понятие ночного туризма значительно шире. К нему относятся вечерние и ночные экскурсии по городам, осмотр известных достопримечательностей после захода солнца, ночные музеи, культурные события, кинопоказы под открытым небом и даже сафари в сумерках. Как отмечается, за последний год это направление превратилось в один из заметных тревел-трендов.

Видео дня

Платформа хранения багажа Radical Storage проанализировала 50 городов мира, оценив их по четырем критериям:

ночные впечатления и активности (количество ночных экскурсий и событий) – 40%;

природные факторы (уровень светового загрязнения и средняя продолжительность светового дня) – 40%;

безопасность (насколько безопасно гулять ночью, по оценкам местных жителей) – 10%;

транспорт (доступность и стоимость ночного транспорта) – 10%.

"В результате, лучшим городом для ночного туризма в 2026 году неожиданно стал Рим. Итальянская столица получила общий индекс 6,07 балла из 10, показав особенно высокий результат в категории "впечатления" – 9,2 балла", – говорится в статье.

Рим предлагает 305 ночных туров, многие из которых имеют высокие оценки путешественников. Среди них – вечерние прогулки по Колизею, кинопоказы под открытым небом, ночные рынки и культурные события после захода солнца.

В целом топ-10 лучших городов мира для ночного туризма в 2026 году выглядит следующим образом:

Рим, Италия Амстердам, Нидерланды Тромсё, Норвегия Рованиеми, Финляндия Токио, Япония Дубай, ОАЭ Лондон, Великобритания Париж, Франция Марракеш, Марокко Ко Панган, Таиланд

"Ночной туризм все больше привлекает тех, кто хочет увидеть города с новой, менее очевидной стороны – когда спадает жара, исчезают толпы, а знакомые локации открываются с другой стороны", – отмечают в TimeOut.

Другие рекомендации для туристов

Напомним, ранее УНИАН писал о десяти лучших бюджетных направлениях Европы для отдыха в 2026 году по версии экспертов. Первое место занял городок Будва в Черногории.

Аналитики считают, что Черногория, омываемая Адриатическим морем и граничащая с Хорватией и Албанией, является малоизвестной жемчужиной Европы, а ее приморская Будва – один из лучших курортов страны.

Вас также могут заинтересовать новости: