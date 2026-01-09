Трамп посылает Путину сигналы, что его терпение заканчивается, - The Telegraph

Трамп теперь считает Путина большим препятствием для мира, чем Зеленского, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, захват нефтяного танкера под российским флагом и поддержка нового законопроекта о санкциях - это сигналы Путину о том, что время на прекращение войны истекает.

"Он (Трамп, - ред.) действует по принципу кнута и пряника. И я думаю, что пряников у него уже совсем нет", - сказал источник, близкий к ближайшему окружению президента США.

Другой источник добавил, что Трампа все больше раздражает российская тактика переговоров "два шага вперед - один назад".

"Администрацию изматывает то, что россияне используют тактику "два шага вперед - один назад": кажется, они готовы к договоренностям, а потом, когда возникают вопросы, на которые мы рассчитывали, либо обостряют ситуацию, либо вообще прекращают разговоры", - пояснил один из чиновников США.

Несколько нынешних и бывших американских чиновников рассказали журналистам, что позиция администрации Трампа все больше сближается с европейской: мол, Путин просто тянет время.

Это сказал и британский чиновник. По его словам, постоянные атаки РФ по Украине привели к тому, что взгляды администрации Трампа сейчас ближе к европейскому видению конфликта, чем когда-либо ранее.

"Постоянная жестокость, коварное поведение и манипуляции Путина не остаются незамеченными администрацией", - отметил он.

Последние заявления Трампа о возможном мирном соглашении

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский сейчас хотят заключить мирное соглашение. По его словам, переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон. В то же время американский лидер считает, что обе стороны могут быть заинтересованы в достижении договоренностей. Впрочем, он отказался назвать какие-либо сроки возможного завершения войны, отойдя от своей прежней практики публично озвучивать дедлайны для достижения мира.

Также Трамп заверил, что РФ не нападет снова на Украину, если удастся достичь мирного соглашения. Он также выразил готовность взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины. "Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - сказал глава Белого дома.

