Чаще всего туристы опаздывают на самолет из-за собственных ошибок.

Для большинства туристов поездка в аэропорт и сам авиаперелет являются довольно стрессовым процессом по целому ряду причин - кто-то боится летать, а кто-то переживает, чтобы "вписать" свой багаж в строгие нормы бюджетных авиакомпаний.

Но также огромное беспокойство у путешественников вызывает перспектива опоздать на свой рейс. Причем далеко не всегда они пропускают свой рейс по причине независящих от них обстоятельств – чаще всего всему виной распространенные ошибки, которые допускают сами туристы.

Издание The Sun перечислило три основные причины, по которым туристы могут пропустить свой рейс, а также рассказало, как их избежать. Все они касаются прохождения проверки на безопасность в аэропорту.

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1. Забывают снять ремни и обувь. Обычно самый большой хаос в аэропорту творится именно во время проверки на безопасность, и чтобы максимально быстро пройти ее – нужно заранее подготовиться.

Как свидетельствуют данные опроса USA Today Blueprint среди 5000 путешественников из США, 28% забывали снять перед прохождением сканера безопасности ремни и массивную обувь со сложными замками, и в итоге надолго застревали на контроле.

2. Проходят через сканер с телефонами, украшениями или ключами. Еще 28% признались, что они проходили через сканеру с металлическими украшениями или сжимая в руках телефоны. В итоге им приходилось возвращаться и укладывать эти предметы в корзинку, чтобы пройти сканер заново без лишних предметов.

3. Не вынимают электронику из ручной клади. Ноутбук, телефон или планшет должны выниматься из ручной клади перед прохождением проверки на безопасность, однако около 23% путешественников признались, что постоянно забывают об этом.

В свою очередт профессиональная стюардесса рассказала The Sun и о других причинах, по которым туристы рискуют пропустить свой рейс.

По ее словам, одна из главных причин опозданий – люди теряют счет времени в барах аэропорта. Персоналу авиакомпаний регулярно приходится размещать специальные объявления по системе громкой связи аэропорта, сообщая пассажирам, что их рейсы собираются вылететь без них. И в девяти случаях из десяти они сидят в одном из пабов аэропорта.

Также она советует туристам всегда сосредотачиваться на том, где именно им нужно быть и когда. Это касается и еды, и покупок в магазинах дьюти-фри, думаю, и терминала вылета.

"Люди склонны сосредотачиваться на времени отправления, а не на времени закрытия посадки, которое также указано на их посадочном талоне. Это время, на которое вам действительно нужно обратить внимание", – отметила стюардесса, добавив, что не менее важно точно знать, из какого терминала вылетает их рейс.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям предупредили, что женщины рискуют быть остановлены для дополнительного осмотра при прохождении проверки на безопасность в аэропорту, если на них будет надет бюстгальтер с металлосодержащими косточками.

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