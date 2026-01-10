10 января в Украине заметно похолодает: почти всю страну скует мороз

Осадки уже практически прекратятся.

Сегодня, 10 января, в Украине заметно похолодает. Температура снизится до "минусов" практически по всей стране. Только в Крыму и на юго-востоке столбики термометров днем покажут 0°...+3°, а так в большинстве областей будет -8°...-13°, а ночью - до -17°. Осадки уже практически прекратятся, только на севере страны немного поснежит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут ночью температура упадет до -17, а днем температура поднимется лишь до -9°...-13°. Пасмурно, без существенных осадков, только в Волынской и Ривненской областях может быть небольшой снег.

На севере Украины сегодня тоже местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается холодина -7°...-11°.

Жителей восточных областей ждет более щадящая температура. Тут днем воздух прогреется до +1°...+3°, будет пасмурно, но сухо. Только в Харьковской области ожидается мокрый снег и морозы -3°...-5°.

В центральной части Украины 10 января будет пасмурно, холодно и преимущественно сухо. Температура тут опустится до -8°...-11°, в Днепропетровской области будет теплее, -2°...-5°.

На юге Украины сегодня тоже похолодает. Тут в течение дня ожидается от -3° до +3°. В Крыму есть вероятность мокрого снега.

10 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

10 января - святых Пратулинских мучеников. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то в ближайшие дни тоже будет ветрено и без осадков.

