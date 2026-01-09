На Киев и область надвигаются сильные морозы: насколько понизится температура

Синоптики обещают настоящую зимнюю холодную погоду.

10-14 января в Киеве и Киевской области прогнозируют настоящую зимнюю холодную погоду, которую будет обусловливать арктический воздух, поступающий с северных направлений.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 10 января активный циклон, вызвавший сложные погодные условия в Киевской области, переместится в Беларусь. Так, давление будет расти, юго-западный ветер перейдет в колючий северо-западный, а теплая погода сменится холодной.

10 января еще ожидается небольшой снег, в дальнейшем в поле высокого давления - без осадков, а на облачном небе появится прояснение.

"Рассчитываем на морозную погоду, особенно по области: минимальная температура ночью 13-20° мороза, максимальная днем 7-14° мороза. Холодно будет и в столице: 10 января ночью и днем около 10° мороза, в дальнейшем ночью еще холоднее (14-18° мороза), днем преимущественно около 10° мороза", - отметили синоптики.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отметила, что сильнее всего холод в Украине будет ощущаться с 11 по 14 января, по крайней мере в северной части Украины.

В частности, 11 января ночью будет -15°...-20°, а днем -9°...-14°. Более ощутимые морозы коснутся больше запада, севера и частично - центра.

В то же время определенное ослабление морозов ожидается в течение 17-19 января. Днем на юге и западе Украины, возможно, даже будет оттепель.

