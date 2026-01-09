В России объяснили, зачем обстреляли 'Орешником' Украину прошлой ночью

Враг заявляет, что поразил только военные и энергетические цели.

В России придумали оправдание ночной атаке на Киев и Львов - это месть за якобы обстрел резиденции президента РФ, заявляет министерство обороны РФ на своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером, в ответ на террористическую атаку киевского режима на резиденцию Президента Российской Федерации в Новгородской области, осуществленную в ночь на 29 декабря 2025 года, Вооруженные силы России нанесли масштабный удар высокоточным дальнобойным наземным и морским вооружением, включая мобильный ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также атаковали беспилотные летательные аппараты по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в этом сообщении ни слова о поражении гражданских объектов:

"Были поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались во время теракта, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу военно-промышленного комплекса Украины".

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп четко подтвердил, что не верит в байки Путина о якобы атаке украинских БПЛА на его резиденцию на Валдае. Трамп сказал, что "не верит, что такой удар вообще был. Что-то действительно произошло неподалеку, но это не имело к этому никакого отношения".

Он также объяснил, почему сначала всерьез воспринял ложь Путина:

"Тогда никто ничего не знал. Я впервые услышал об этом именно в тот момент. Он (Путин) сказал, что его дом атаковали. Мы не верим, что это произошло – по крайней мере сейчас, когда смогли проверить. Но тогда мы впервые вообще об этом услышали", – сказал он.

Атака на Валдай - что известно

Как писал УНИАН, Россия с 29 декабря утверждает, что Украина якобы пыталась атаковать ударными дронами резиденцию президента Владимира Путина, но все аппараты были сбиты. Путин даже позвонил президенту США и пожаловался на то, что украинцы, мол, пытались его убить.

Позже в разговоре с журналистами Трамп заявил, что был "очень разгневан", услышав от Путина эти обвинения. В то же время впоследствии в американских СМИ появились утечки о том, что разведывательные службы США, прежде всего ЦРУ, пришли к выводу, что украинские дроны не были нацелены на резиденцию Путина, и довели этот вывод до президента.

