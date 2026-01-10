Перестаньте заряжать телефон от ноутбука: почему это плохая идея

Это не только медленно, но и может навредить батарее самого ноутбука.

Многие считают, что любой USB‑порт одинаково зарядит любое устройство. Но на практике это далеко не так: использование ноутбука для подзарядки телефона или других гаджетов – не только медленно, но и может навредить батарее самого ноутбука.

Эксперты HowToGeek рассказали, почему ваш ноутбук – ужасное зарядное устройство, и что лучше использовать вместо него.

Хотя заманчиво подключить телефон к ноутбуку, скорость зарядки будет крайне низкой. USB‑порты ограничены по мощности: USB‑A обычно выдаёт всего 2,5–4,5 Вт, USB‑C без поддержки Power Delivery – до 15 Вт. Даже если кабель и устройство поддерживают быструю зарядку, ноутбук чаще всего не сможет ее обеспечить.

Если ноутбук находится в спящем режиме или выключен, зарядка гаджета может даже разряжать его батарею быстрее обычного. Иными словами, вы тратите время и силы батареи ноутбука впустую.

Беспроводные наушники, мыши и другие периферийные устройства могут заряжаться через ноутбук, но это занимает кучу времени. Правильное зарядное устройство или стеновая розетка обеспечат намного более быстрый и эффективный процесс.

Что использовать вместо ноутбука

Идеальное решение – устройства, предназначенные для зарядки:

Сетевые USB-C PD (Power Delivery) зарядки для телефона и планшета.

Power Bank с USB PD для путешествий – обеспечивает до 240 Вт мощности и может даже подзарядить ноутбук.

Док-станции для подключения нескольких устройств с большей отдачей энергии, чем может дать ноутбук.

Если вы все же вынуждены использовать ноутбук, подключайте его к сети и старайтесь не заряжать одновременно несколько устройств. USB‑C чаще дает чуть больше мощности, чем USB‑A, но это все равно далеко от быстрой зарядки через стену.

