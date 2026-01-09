В ближайшие полгода атак 'Орешником' не будет: эксперт назвал причину

По его мнению, россияне придержат ее на некоторое время, потому что им нужно накануне каких-то переговоров еще раз напугать.

В ближайшее время атак ракетами "Орешник" не будет. Такое мнение высказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.

"Атак "Орешником", скорее всего, еще полгода не будет. Потому что Кирилл Буданов сказал, я думаю, что он располагает соответствующей информацией, человек квалифицированный и не будет просто так сообщать, что у россиян есть не более двух таких ракет, одна из них была запущена", - отметил он.

По его словам, эта ракета является экспериментальным образцом, производство которого носит единичный характер, поэтому даже несмотря на заявления о передаче комплексов в войска, в ближайшее время их применение маловероятно.

В то же время эксперт Анатолий Храпчинский в эфире КИЕВ24 подтвердил , что Россия выпустила по Украине "Орешник" без боевой части.

Он напомнил, что Россия уже почти более 20 лет не проводит исследования своего ядерного оружия. Зато США постоянно исследуют свой арсенал, проверяют его.

Поэтому Храпчинский задает вопрос, действительно ли Россия имеет ядерное оружие, которое "может что-то делать".

Удар "Орешником" - мнение экспертов

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Россия нанесла удар по Львовской области Украины гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник", чтобы, вероятно, попасть по газовому хранилищу и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников.

