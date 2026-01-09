Леса на Львовщине засыпало снегом: это стоит увидеть (фоторепортаж)

Последние несколько дней большую часть территории Украины сковали морозы и накрыли обильные снегопады.
В частности, в течение 6-8 января 2026 года засыпало снегом и Львовскую область, так что теперь местные леса выглядят просто сказочно, особенно когда светит солнце.
Местами в лесах Львовщины можно увидеть непроходимые полуметровые сугробы.
УНИАН.Туризм уже успел исследовать местность и теперь может с уверенностью рекомендовать, если есть такая возможность, прогуляться по лесам во Львовской области.
Учитывая, что морозы в Украине продержатся как минимум неделю, можно рассчитывать, что снег на Львовщине будет лежать и в следующие выходные.
Советы по зимнему походу в лес
Если вы решитесь прогуляться по зимнему лесу, к этому делу стоит подойти со всей ответственностью:
- В первую очередь, стоит позаботиться о теплой водостойкой спортивной одежде и теплой цепкой обуви, при этом брюки должны закрывать ее таким образом, чтобы снег не попадал внутрь.
- Прогуливаясь по лесу, не стоит сходить с протоптанных дорожек и заходить слишком глубоко в дебри. Кроме того, что там можно заблудиться, также можно наткнуться на диких животных.
- Кроме того, стоит позаботиться о термосе с горячим чаем или кофе, а также полезном перекусе.
- Рассчитайте свое время таким образом, чтобы вернуться из леса до захода солнца – после этого будет холоднее и больше шансов заблудиться.
- Также стоит сообщить о ваших планах родным или близким.
Стоит ли ждать потепления в Украине в ближайшее время
Как сообщал УНИАН, в ближайшие выходные в Украину нагрянут сильные морозы до -17°, однако осадки прекратятся – до конца недели практически по всей стране ожидаются солнечные прояснения.
В то же время, по прогнозам синоптиков, определенное ослабление морозов в Украине можно ожидать только с 17-19 января.
