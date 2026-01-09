Леса на Львовщине засыпало снегом: это стоит увидеть (фоторепортаж)

Такая снежная красота в лесах Львовской области продержится как минимум неделю.

Последние несколько дней большую часть территории Украины сковали морозы и накрыли обильные снегопады.

В частности, в течение 6-8 января 2026 года засыпало снегом и Львовскую область, так что теперь местные леса выглядят просто сказочно, особенно когда светит солнце.

Местами в лесах Львовщины можно увидеть непроходимые полуметровые сугробы.

УНИАН.Туризм уже успел исследовать местность и теперь может с уверенностью рекомендовать, если есть такая возможность, прогуляться по лесам во Львовской области.

Учитывая, что морозы в Украине продержатся как минимум неделю, можно рассчитывать, что снег на Львовщине будет лежать и в следующие выходные.

Советы по зимнему походу в лес

Если вы решитесь прогуляться по зимнему лесу, к этому делу стоит подойти со всей ответственностью:

В первую очередь, стоит позаботиться о теплой водостойкой спортивной одежде и теплой цепкой обуви, при этом брюки должны закрывать ее таким образом, чтобы снег не попадал внутрь.

Прогуливаясь по лесу, не стоит сходить с протоптанных дорожек и заходить слишком глубоко в дебри. Кроме того, что там можно заблудиться, также можно наткнуться на диких животных.

Кроме того, стоит позаботиться о термосе с горячим чаем или кофе, а также полезном перекусе.

Рассчитайте свое время таким образом, чтобы вернуться из леса до захода солнца – после этого будет холоднее и больше шансов заблудиться.

Также стоит сообщить о ваших планах родным или близким.

Стоит ли ждать потепления в Украине в ближайшее время

Как сообщал УНИАН, в ближайшие выходные в Украину нагрянут сильные морозы до -17°, однако осадки прекратятся – до конца недели практически по всей стране ожидаются солнечные прояснения.

В то же время, по прогнозам синоптиков, определенное ослабление морозов в Украине можно ожидать только с 17-19 января.

