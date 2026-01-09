Популярный овощ в Украине внезапно начал дорожать: сколько теперь стоит килограмм

Цены на белокочанную капусту уже в среднем на 82% ниже, чем годом ранее.

Цены в Украине на капусту на текущей неделе начали повышаться. Производители распродали большую часть запасов овоща еще в декабре 2025 года, а фермеры придерживают оставшуюся качественную продукцию.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на рынке почти не осталось капусты среднего и низкого качества.

Таким образом, отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 3-10 грн/кг (0,07-0,23 дол/кг), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине в среднем на 82% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключается вероятность дальнейшего подорожания овоща. Кроме того, стоит ожидать ускорения темпов роста цен по мере сокращения запасов овощей.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 8,80 грн/кг.

При этом в АТБ капусту можно купить по 8,79 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 14 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

В конце декабря 2025 года аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщил, что украинские производители снижают цены на молоко.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что овощи могут подорожать после новогодних праздников на 5-7%, а цены на мясо, наоборот, снизятся.

