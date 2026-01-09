Трамп признался, отдаст ли приказ о захвате Путина

По его словам, Европа сделала очень многое для Украины, но этого оказалось недостаточно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимости задерживать российского лидера Владимира Путина, как Николаса Мадуро, не возникнет.

Он ответил на вопрос журналиста о том, отдал ли бы он когда-нибудь приказ о проведении операции по захвату Владимира Путина.

"Ну, я не думаю, что в этом будет необходимость. У думаю, что у нас всегда были хорошие отношения, хотя сейчас я в нем зазочарован", - сказал он.

Видео дня

По его словам, Европа сделала очень многое для Украины, но этого оказалось недостаточно.

"И, очевидно, что президент Путин не боится Европы. Он боится США, которыми руковожу я. Страха перед Европой нет. Понимаете, Европа отстала", - заявил Трамп.

Президент сказал, что они захватили российское танкер и Россия решила не защищать свое судно - он справедливо считает, что это "положительный момент".

"Я люблю Китай, я люблю Россию, я люблю народ Китая, я люблю народ России. Я очень хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень в нём разочарован. Но я не хочу, чтобы они были нашими соседями в Гренландии. Этого не будет", - добавил он.

Война в Украине - мнение Трампа

Ранее Трамп сказал, что считает Путина готовым к заключению мирного соглашения. По его словам , переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон. Он утверждает, что были моменты, когда Кремль был готов к договоренностям, но президент Украины якобы отказывался от соглашения, что, по его словам, его "шокировало".

Вас также могут заинтересовать новости: