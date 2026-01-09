Путин разъярен: в Reuters объяснили, зачем РФ ударила 'Орешником'

По мнению эксперта, Москва разочарована тем, что ее фактически отстранили от дипломатических переговоров между США, Украиной и европейцами.

Запуск Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" по территории Украины имеет в первую очередь цель послать определенный сигнал Соединенным Штатам и Европе, а не достичь военного эффекта. Об этом эксперт по вопросам России в Инсбрукском университете в Австрии Герхард Манготт сказал изданию Reuters.

По его словам, Москва разочарована тем, что ее фактически отстранили от дипломатических переговоров между США, Украиной и европейцами, которые велись в последние недели, и "особенно разъярена" возможным развертыванием европейских войск в Украине. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте, отметил он.

"Это сигнал для Соединенных Штатов и европейцев о военных возможностях российской армии", – сказал Манготт и добавил, что Кремль стремится, чтобы европейские лидеры и президент США Дональд Трамп проявляли хотя бы минимальное уважение к российской позиции, учитывая имеющийся у нее военный арсенал.

Видео дня

Манготт также скептически отозвался об официальной версии Минобороны РФ, которое объяснило, что запуск ракеты был ответом на якобы попытку Украины нанести удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Раскритиковали эту официальную версию причины атаки и несколько известных российских военных блогеров. Издание привело их комментарии. Так, один из них, Юрий Баранчик, в связи с этим заявил, что "выглядело бы убедительнее", если бы Москва ударила ракетой по бункеру президента Владимира Зеленского в Киеве.

Российский военный блогер Fighterbomber заявил, что, по его мнению, применение "Орешника" было демонстрацией силы, чтобы передать сигнал. Он считает, что Москва не будет прибегать к этому часто, а всего "два-три раза в год", мол, запасы этой ракеты не безграничны. Он выразил надежду, что новые пуски пока не понадобятся, подытожив: "Сигналы посланы – и их услышали".

Австралийский военный эксперт Мик Райан связал использование "Орешника" с недавними неудачами России в контексте событий вокруг Венесуэлы. По его словам, целью было "продемонстрировать, что Россия остается мировой державой, вооруженной ядерным оружием. В этом виде она является психологическим оружием - инструментом когнитивной войны Путина против Украины и Запада, а не оружием массового физического уничтожения".

Зачем РФ ударила "Орешником"

Как сообщал ранее УНИАН, в России объяснили, для чего обстреляли "Орешником" Украину прошлой ночью. МИД РФ заявил, что это месть за якобы обстрел резиденции президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. Там добавили, что были поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались во время теракта, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

Военный эксперт Юрий Федоров предположил, какая цель была у "Орешника". По его мнению, Россия нанесла удар, чтобы, вероятно, попасть по газовому хранилищу и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников, ведь "Орешник" воспринимается "как нечто ужасное, как какое-то оружие чуть ли не "Судного дня"".

Вас также могут заинтересовать новости: