Официального дистрибьютора техники Apple ASBIS подозревают в связях с Россией, - СМИ

С 24 февраля 2022 года по 22 января 2024 года было зафиксировано не менее 2333 поставок товаров от компании "Асбис" в Россию.

Официальный европейский дистрибьютор и официальный партнер Apple – компания "Асбис" (ASBIS), несмотря на заявления о разрыве связей с Россией, до сих пор не вышла с этого рынка, о чем свидетельствуют официальные отчеты компании, пишет kp.ua.

Холдинг ASBISc Enterprises Plc (зарегистрированный на Кипре) специализируется на продаже техники и электроники. Кроме Apple, ASBIS работает также с такими известными брендами как Intel, Microsoft, AMD, Western Digital, Samsung, Dell, Acer, Lenovo. Компания реализует технику через сети iSpace (Apple) и Prestigio Plaza (бытовая техника, гаджеты, аксессуары).

Отмечается, что в июле 2022 года основатель компании – предприниматель беларуского происхождения – Сергей Костевич публично заявил о продаже российского филиала холдинга ASBIS – ООО "Маст" – местному менеджменту. Сумма сделки составила всего 14 долларов.

Видео дня

Контрольный пакет (51%) получил Михаил Лученков – экс-руководитель направления в ASBIS. Именно он, по данным OSINT-аналитиков, в сентябре 2022 года создал телеграм-канал "Агенты Кремля", где публиковал посты с пророссийской пропагандой и поддержкой вторжения в Украину.

Отмечается, что в период с 24 февраля 2022 года по 22 января 2024 года было зафиксировано не менее 2333 поставок товаров в Россию, связанных со структурами ASBIS. Получателями выступали российские компании "Асбис", "Маст", а впоследствии – "Астрониум" – те же юрлица после переименования. Часть отгрузок осуществлялась со складов в ЕС и Китае уже после официальных заявлений компании о "сворачивании бизнеса в РФ".

Издание пишет, что параллельно с "выходом" из России в отчетности ASBIS фиксируется резкий рост продаж в странах, граничащих с РФ и традиционно используемых в качестве транзитных хабов: Армении (+217% в 2022 году), Грузии (+124%), Азербайджане (+58%), ОАЭ (+40%) и Казахстане (+33%). Отмечается, что с 2022 года эти рынки демонстрируют аномальную динамику, которая совпадает по времени с сокращением официальных продаж в РФ. В свою очередь, Казахстан превращается в ключевой логистический узел для компании.

Отдельное внимание kp.ua привлекают налогово-финансовые аспекты деятельности ASBIS в Украине. В уголовном производстве БЭБ фигурируют перечисления десятков миллионов долларов на кипрскую материнскую структуру под видом "импорта" при минимальных фактических поставках.

Отдельный блок в материалах касается группы компаний Allmotion, которые формально предоставляли ASBIS "маркетинговые услуги". По версии правоохранителей, в 2020–2021 годах через сеть "буферных" и "транзитных" фирм оформлялись безтоварные операции для формирования искусственного налогового кредита. В дальнейшем эти суммы концентрировались на "Ол Моушн Групп" и "Ол Моушн Украина" уже под видом оплаты "рекламных услуг" со стороны "Асбис-Украина".

В материалах дела речь идет о более чем 18 млн грн недополученных налогов, а также о дальнейших финансовых махинациях – еще около 12 млн грн в 2022 году под видом "возвратной финансовой помощи".

Налоговая отчетность фиксирует, что только в феврале 2022 года Allmotion задекларировала 8,47 млн грн "услуг", из которых более 7,6 млн грн пришлось на "Асбис-Украина". При этом в открытых источниках нет подтверждения рекламной активности, соизмеримой с этими суммами.

Также отмечается, что, по данным из открытых источников, до августа 2025 года ASBIS оставался на официальном сайте Apple в качестве дистрибьютора в Беларуси, несмотря на публичные заявления о сворачивании бизнеса на рынках, связанных с государствами-союзниками РФ.

В совокупности эти данные ставят под сомнение заявленный "выход" ASBIS с российского рынка и указывают на возможную работу параллельных логистических маршрутов через третьи страны, подчеркивают в kp.ua. Приведенные выше схемы вызывают вопросы о правомерности такой деятельности, учитывая войну и санкционный режим.